Ha da poco preso il via una nuova iniziativa promozionale di Godeal24, il noto store online specializzato nella vendita di software, con una particolare attenzione per le licenze di prodotti Microsoft. Gli sconti raggiungono il 62% rispetto ai prezzi normali, che sono già fortemente scontati rispetto ai prezzi di listino dei produttori, portando così il risparmio finale a livelli mai visti sul mercato.

Una chiave permanente di Microsoft Office 2021 Pro parte da poco meno di 29 euro e acquistando un pacchetto con 5 licenze, soluzione perfetta per ridurre la spesa dividendola con amici e familiari, potete scendere fino a circa 17 euro, una cosa mai vista prima. Nella Summer Crazy Sale di Godeal24 non ci sono solo sconti sulle varie versioni di Microsoft Office, ma anche su Windows 10 e Windows 11, nelle varie versioni, così come sui bundle che uniscono vari software, così da massimizzare il risparmio.

Si parte dal codice sconto SGO62, da inserire appena prima di completare il pagamento (che può avvenire anche con PayPal), così da ottenere uno sconto del 62% su questi prodotti (il prezzo indicato si intende già scontato):

E lo stesso codice sconto vi permette di ottenere un ulteriore risparmio anche su una serie di bundle che includono una licenza di Windows e una di Office, soluzione ideale per chi ha appena acquistato un nuovo PC o sta aggiornando quello vecchio.

Il codice SGO50 permette invece di ottenere immediatamente il 50% di sconto su numerose versioni di Windows, incluse quelle dedicate ai server, così come su alcuni pacchetti multilicenza.

Gli amministratori di rete potranno invece acquistare pacchetti da 50 o 100 licenze, così da aggiornare tutti i computer aziendali, sfruttando anche in questo caso una promozione molto allettante, senza che sia necessario inserire alcun codice sconto.

Non può mancare la consueta selezione di applicativi che aiutano a mantenere sempre in perfetta efficienza il vostro computer, o che aggiungono funzioni essenziali nel lavoro di tutti i giorni.

Una volta completato il pagamento riceverete una mail con i codici di attivazione, insieme ai link per scaricare i pacchetti di installazione dal sito dei rispettivi produttori. In questo modo sarete sicuri di avere la versione più recente ma soprattutto eviterete il rischio di scaricare software infetti, affidandovi a fonti poco conosciute.

Per qualsiasi problema potete contare sul servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, a questo indirizzo di posta elettronica.

Informazione Pubblicitaria