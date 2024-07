All’inizio di quest’anno Apple ha dovuto apportare delle modifiche alle regole dell’App Store in Europa per rispettare le nuove norme introdotte con il Digital Markets Act, aprendo così il suo ecosistema per consentire a store alternativi di sbarcare su iPhone.

Fino a questo momento non sono state tante le software house che hanno deciso di sfruttare questa nuova importante opportunità, in parte a causa delle ingenti commissioni associate e dei requisiti di conformità imposti da Apple.

Di diverso avviso, tuttavia, pare essere Epic Games, che nelle scorse ore ha reso noto di avere sottoposto sia il gioco Fortnite che l’Epic Games Store ad Apple per la procedura di autenticazione, ciò in quanto si avvicinano entrambi al lancio.

Fortnite si avvicina al ritorno ufficiale su iOS

Risale all’agosto del 2020 l’espulsione di Fortnite dall’App Store, ciò in quanto Epic Games è stata accusata di avere violato le strette regole della piattaforma del colosso di Cupertino, che dopo il ban del gioco ha anche impedito alla software house di pubblicare nuovi titoli.

Fino ad oggi Epic Games non ha provato a ritornare su iOS e la svolta è stata rappresentata proprio dal Digital Markets Act, provvedimento che il colosso di Cupertino ha già più volte criticato (come altri big della tecnologia statunitense).

Ebbene, grazie alle novità introdotte nei mercati dell’Unione Europea da tale provvedimento, i tempi sono maturi per un ritorno di Fortnite su iOS e ciò dovrebbe avvenire già entro i prossimi due mesi.

Il Digital Markets Act richiede ad Apple di aprire la sua piattaforma e consentire un accesso quasi illimitato a software di terze parti ma, in conformità con l’attuale politica del colosso statunitense, l’azienda deve prima far autenticare l’app, il che include un processo di revisione umana.

Una volta approvate, le app devono pagare la Core Technology Fee, una commissione di 0,50 euro per installazione all’anno e lo stesso vale per gli store. In sostanza, per ogni utente europeo che scaricherà Fortnite da Epic Games Store Apple riceverà 1 euro all’anno.