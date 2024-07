Il mercato delle auto elettriche è uno dei più vivaci del mondo della tecnologia e senza dubbio la sua crescita dipende anche dal costante aumento di interesse che le aziende cinesi gli stanno via via dedicando.

I principali produttori europei, nipponici e statunitensi hanno oramai ben chiaro quale sia il pericolo rappresentato dalle aziende cinesi, che grazie anche a prezzi competitivi stanno provano a “cannibalizzare” il mercato.

Come la Cina sta conquistando il mercato delle auto elettriche

Stando a quanto emerge da un nuovo report targato AlixPartners, la crescita dei brand cinesi nel settore delle auto elettriche è destinata ad aumentare in modo considerevole, passando dall’attuale market share del 21% al 33% nel 2030.

In sostanza, nel caso in cui le previsioni contenute in tale report dovessero rivelarsi corrette, i produttori cinesi passerebbero dall’attuale rapporto di 1 auto elettrica su 5 vendute a livello globale a quello di 1 auto su 3.

È evidente che un trend di questo tipo rappresenta più di un campanello d’allarme per le case automobilistiche storiche e gli analisti di AlixPartners ritengono che se non riescono a cambiare rapidamente le loro politiche il rischio è quello di diventare irrilevanti.

A dire di Andrew Bergbaum, global co-leader di AlixPartners, la rivoluzione in atto nell’industria automobilistica globale “è guidata dall’incredibile” e adesso sono le case automobilistiche cinesi a fare le cose in modo diverso.

I prossimi anni dovrebbero veder aumentare notevolmente le esportazioni di auto elettriche dei produttori cinesi, che dal 3% di market share attuale dovrebbero arrivare al 13% nel 2030.

Tra le ragioni alla base dell’enorme successo delle aziende cinesi vi sono gli investimenti nel settore delle batterie e nell’estrazione mineraria, grazie ai quali oggi i costi di produzione sono più bassi rispetto a quelli che devono sostenere i produttori occidentali.

Ma tra le ragioni della crescita dell’industria cinese dell’auto vi sono anche gli sforzi per fare evolvere i veicoli sia come design che come caratteristiche con grande velocità, garantendo anche un supporto software costante.

I mercati occidentali stanno provando a frenare la crescita dei produttori cinese imponendo dazi ma pare che non sia questa la strategia giusta per riuscirvi.

In copertina tre auto di BYD