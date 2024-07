Nuove interessanti indiscrezioni relative ai progetti futuri di Apple arrivano dal popolare analista Ming-Chi Kuo, a dire del quale il colosso di Cupertino si starebbe preparando a lanciare nuove cuffie Apple AirPods con moduli fotocamera a infrarossi.

Stando a quanto si apprende, tale speciale nuova componente avrebbe il compito di rilevare quando un utente gira la testa, in modo da poter regolare automaticamente l’uscita audio di Apple Vision Pro, migliorando l’esperienza offerta dal dispositivo.

Come migliorerà l’integrazione tra AirPods e Apple Vision Pro

Ricordiamo che Apple Vision Pro è dotato di Audio Pods integrati che forniscono una buona uscita audio per l’ascolto occasionale mentre se si desidera qualcosa di più professionale bisogna usare gli AirPods.

Ebbene, secondo l’analista Ming-Chi Kuo Apple starebbe lavorando per migliorare l’integrazione tra le cuffie ed Apple Vision Pro.

Il popolare analista sostiene che queste informazioni provengono dal suo ultimo sondaggio sulla catena di fornitori del colosso di Cupertino, aggiungendo che entro il 2026 la gamma Apple AirPods includerà almeno un modello con una fotocamera a infrarossi (IR).

Questa speciale versione delle cuffie ha come obiettivo quello di rilevare quando l’ambiente dell’utente cambia, ad esempio perché ha mosso la testa. Kuo precisa che ciò significa che gli Apple AirPods saranno in grado di trasmettere la direzione ad Apple Vision Pro, che regolerà quindi il bilanciamento della funzionalità Audio Spaziale.

In pratica, se un utente gira la testa per guardare in una certa direzione, Apple Vision Pro sarà in grado di sapere che deve enfatizzare l’audio in relazione a ciò che si sta guardando.

Queste cuffie potrebbero vantare anche altre novità grazie alla fotocamera IR, come la possibilità di controllare la riproduzione con delle gesture.

Pare che sia Foxconn l’azienda a cui Apple avrebbe deciso di affidare la realizzazione di queste nuove AirPods e il volume produttivo potrebbe essere di fino a 10 milioni di unità all’anno.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per quanto riguarda il possibile lancio.