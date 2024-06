Nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno 2024, MediaWorld ha lanciato una nuova promozione da tenere in considerazione. Si chiama Red Weekend e, come intuibile, è in vigore solo per il weekend, una campagna promozionale come al solito ricca di prodotti scontati. In questo articolo scopriamo quelli più interessanti.

Le migliori offerte del Red Weekend di MediaWorld

C’è tempo fino a domenica 30 giugno per approfittare delle offerte della nuova promozione Red Weekend di MediaWorld, campagna promozionale appena lanciata di cui vi riportiamo le principali offerte da tenere d’occhio. I prodotti inclusi sono parecchi, si va dagli iPhone (spicca iPhone 15 Pro Max a 1199 euro, per esempio) ai notebook, dalle soundbar alle TV (per le quali vige anche il finanziamento a tasso zero in 20 rate, anche per gli elettrodomestici a partire da 199 euro), passando per smartwatch, cuffie e altri oggetti. Ecco tutto.

iPhone, cuffie e smartwatch in offerta

Notebook e monitor in offerta

Smart TV, soundbar e casse bluetooth in offerta

Queste erano alcune delle offerte di MediaWorld del Red Weekend, campagna promozionale che ricordiamo essere in vigore fino a domenica 30 giugno. Il resto lo trovate direttamente nella pagina della promozione che vi linkiamo qui sotto.

Tutti i prodotti scontati per il Red Weekend di MediaWorld

In copertina Apple iPhone 15 Pro Max, che abbiamo recensito qui

Leggi anche: Oggi Amazon sconta tante periferiche e accessori per PC: ecco le più allettanti e È tornato lo sconto del 20% sui prodotti Amazon Seconda Mano per il Prime Day

Vi ricordiamo che per restare al passo con le offerte del momento potete iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech o al nostro canale WhatsApp PrezziTech, seguirci sui nostri portali e spulciare le nostre pagine con le offerte per categoria.