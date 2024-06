Grazie alla loro versatilità e alle dimensioni particolarmente compatte, i mini PC GEEKOM sono sempre più richiesti. Occupano poco spazio sulla scrivania e possono addirittura essere “nascosti” fissandoli sul retro del monitor sfruttando gli attacchi VESA, così da lasciare completamente libera la scrivania.

In questi giorni il modello GEEKOM Mini IT13 è più appetibile che mai, grazie soprattutto a un coupon esclusivo che vi permette di risparmiare il 20% sul prezzo attuale, che a sua volta è già decisamente scontato rispetto al prezzo di listino. In promozione due modelli, uno con Intel Core i7 e uno con Intel Core i9, entrambi di tredicesima generazione. Scopriamoli entrambi nel dettaglio.

Offerta GEEKOM Mini IT13

I due modelli sono sostanzialmente identici e differiscono solo per la CPU e la quantità di memoria. Le dimensioni, come detto, sono estremamente compatte: 117 x 112 x 49,2 millimetri, con un peso complessivo di 652 grammi. Può essere posizionato in verticale o in orizzontale o, come detti in apertura, fissata al retro del monitor sfruttando il supporto VESA fornito nella confezione di vendita.

Il primo modello in promozione monta una CPU Intel Core i7-13620H di tredicesima generazione, con 32 GB di RAM di tipo DDR4-3200 (con la possibilità di installare fino a 64 GB di RAM complessiva) e un SSD da 1 TB. Il mini PC offre uno slot da 2,5″per HDD SATA fino a 2 TB, 1 slot M.2 2290 PCIe Gen 4×4 fino a 2 TB e 1 slot SSD M.2 2242 SATA fino a 1 TB, con un’ampia possibilità di avere un grande spazio di archiviazione. La scheda video è una Intel Iris Xe, integrata nella scheda madre.

Ricca anche la dotazione di porte per la connettività esterna: tre porte USB 3.2 Gen 2, 1 porta USB 2.0, 2 porte USB4, 1 lettore per schede SD, 1 pressa da 3,5 millimetri per cuffie e casse, 1 porta LAN da 2,5 GbE, 2 porte HDMI 2.0 e 1 presa di alimentazione. Per quanto riguarda la connettività wireless il MINI IT13 offre il WiFi 6E e il Bluetooth 5.2, perfetto per collegare accessori come speaker, mouse e tastiere.

Potete collegare fino a 4 schermi, per una produttività senza limiti, e il sistema di raffreddamento utilizza una ventola a bassa rumorosità così da ridurre al minimo il disturbo durante il lavoro. Per il telaio GEEKOM ha scelto una struttura in metallo per evitare possibili deformazioni dovute alla caduta o alla compressione (nel caso ad esempio decideste di metterlo sotto alla base del monitor), riducendo al contempo le possibili interferenze elettromagnetiche.

GEEKOM Mini IT13 è pensato per funzionare in modo continuativo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, tipica situazione di un piccolo server multimediale domestico, e il sistema di raffreddamento, che include la ventola silenziosa, è stato studiato per mantenere sempre la temperatura ideale, qualsiasi sia la temperatura ambientale. Incluso nel prezzo, e pre-installato nel sistema, trovate anche Windows 11 Pro, così da poter iniziare a utilizzarlo fin da subito senza costi ulteriori.

Il secondo modello in promozione è esattamente identico, ma monta una CPU Intel Core i9-13900H, con 32 GBB di RAM e un SSD da 2 TB. A seguire i link per l’acquisto di entrambi i modelli, con il nostro codice sconto per ottenere un ulteriore risparmio del 20%.

