Le recenti pulizie di primavera vi hanno fatto constatare che avreste bisogno di nuovi aiutanti in casa? Rimpiangete di non aver approfittato di qualche promozione per acquistare una lavapavimenti o un aspirapolvere cordless? Niente paura, con Tineco avete la possibilità di correre ai ripari approfittando di una serie di sconti attivi in queste ore su Amazon, ai quali aggiungere un extra sconto utilizzando il codice che trovate a fine pagina.

La promozione Tineco

La pagina ufficiale di Tineco su Amazon è decisamente ricca di promozioni, con numerosi prodotti, anche i più recenti, scontati grazie a un coupon presente nella pagina. Il risparmio può arrivare fino a 120 euro su alcuni modelli, ma per tutti i prodotti delle serie FLOOR ONE S6, FLOOR ONE S7 e PURE ONE Station è possibile incrementare ulteriormente il risparmio.

Oltre allo sconto applicabile direttamente nella pagina, potete infatti avere un extra sconto del 5% che equivale, ad esempio, a 40 euro su Tineco PURE ONE Station Pet, o a 35 euro su FLOOR ONE S7 Steam. Potete scoprire tutti i prodotti disponibili sulla pagina ufficiale linkata qui sopra, ma abbiamo creato una selezione di prodotti a cui applicare lo sconto.

Ricordate però che la promozione è valida solo fino al 30 giugno, per cui il consiglio è quello di approfittarne per non rimanere a bocca asciutta.

Il codice sconto: Per ottenere lo sconto extra del 5% è sufficiente inserire il codice RY663KIF dopo aver messo il prodotto nel carrello e prima di procedere al pagamento. Lo sconto verrà calcolato sul prezzo di vendita prima dell’eventuale coupon presente nella pagina, massimizzando quindi il risparmio.

