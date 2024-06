Il nuovo smartwatch VivoWatch 6 di ASUS è un nuovo orologio appena presentato, capace di rilevare la pressione sanguigna e fare ECG. Il dispositivo indossabile vanta un display touchscreen AMOLED Gorilla Glass da 1,39 pollici con luminosità di 350 nit ed è in grado di misurare la composizione corporea e la qualità del sonno, inoltre fornisce un indice di rilassamento e un’analisi dell’armonia corporea.

ASUS VivoWatch 6 è dotato di due set di sensori ECG e PPG di livello medico che offrono a comode misurazioni con la punta delle dita. Posizionando il pollice e l’indice sul quadrante verranno rivelate le percentuali di grasso corporeo e di muscoli scheletrici, il contenuto di acqua e il tasso metabolico basale.

ASUS VivoWatch 6: la salute a portata di mano

Lo smartwach di ASUS è in grado di monitorare l’equilibrio del sistema nervoso autonomo e utilizza la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) come base per calcolare l’indice di rilassamento e per mostrare i livelli di stress a breve termine.

La funzione di analisi dell’armonia corporea presenterà lo stato emotivo quotidiano dell’ultima settimana in un grafico semplificato a sette griglie.

L’app ASUS HealthConnect dispone di un’interfaccia utente intuitiva che permette di monitorare a colpo d’occhio tutti i parametri sanitari, inoltre include anche il servizio basato su cloud Care Track che consente a chi si prende cura delle persone fragili di visualizzare la loro posizione e il loro stato di salute in tempo reale.

ASUS VivoWatch 6 dispone anche di GPS dual-band e offre fino a 9 giorni di autonomia con utilizzo normale e fino a 14 giorni in modalità risparmio energetico, tuttavia la disponibilità della funzione di misurazione della pressione sanguigna e l’elettrocardiogramma può variare in base alla regione. ASUS VivoWatch 6 è attualmente acquistabile su Amazon al prezzo di 399,00 euro.