Torniamo a parlare di GEEKOM, compagnia specializzata nella produzione di mini PC, per segnalarvi una nuova promozione relativa a uno dei modelli più interessanti della propria line-up. Parliamo di GEEKOM A7 Mini PC, dotato di una CPU AMD Ryzen 9, con una quantità di memoria davvero niente male.

Fino al 30 giugno potete sfruttare uno sconto del 10% sull’acquisto, un risparmio decisamente interessante per un computer che può tranquillamente sostituire un classico desktop nella maggior parte delle operazioni quotidiane.

Il mini PC GEEKOM A7

Come sempre le dimensioni sono decisamente compatte, 112,4 x 112,4 x 37 millimetri, per un peso di 450 grammi che rende decisamente agevole anche il trasporto in uno zainetto. Il peso è contenuto grazie anche allo chassis in alluminio che contribuisce, insieme alla ventola ultra silenziosa, a dissipare in maniera efficiente il calore prodotto dai componenti interni.

Previous Next Fullscreen

Il processore scelto è un AMD Ryzen R9-7940HS, affiancato da 32 GB di RAM di tipo DDR5 e da un SSD PCIe 4.0 x 4 da 2 TB, cinque volte più veloce degli SSD di generazione precedente. La CPU è una AMD Radeon 780M, in grado di supportare fino a 4 monitor esterni, 1 tramite USB 4 (8K a 30 Hz), due tramite i connettori HDMI (4K a 60 HZ) e 1 utilizzando la porta USB-C 3.2 Gen s (8K a 30 Hz).

Per quanto riguarda l’archiviazione è possibile montare, oltre al SSD di serie , anche un tradizionale hard disk SATA da 2,5 pollici, così da avere ancora più spazio di archiviazione a disposizione. È inoltre presente anche uno slot M.2-B SATA per installare un secondo SSD. Decisamente completa anche la dotazione di porte di connessione, mentre la parte wireless può contare su WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Le porte cablate includono 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A posteriore e una frontale, una porta USB 2.0 Type posteriore, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-A con Power Delivery sul pannello frontale, 1 porta USB 3.2 Gen 2 Type-C sul frontale e 1 porta USB 4 Gen 3 Type-C con Power Delivery al posteriore. Sono inoltre presenti una presa da 3,5 millimetri per cuffie e altoparlanti, 1 porta RJ45, 2 porte HDMI 2.0, 1 connettore di alimentazione e 1 lettore di schede SD.

Nella confezione di vendita, oltre al mini PC GEEKOM A7, troverete l’alimentatore esterno e 1 cavo HDMI per collegare il monitor. Sul mini PC è già preinstallato Windows 11, quindi potete iniziare a utilizzarlo appena tolto dalla scatola.

Prezzo e disponibilità

Potete acquistare GEEKOM A7 su Amazon, utilizzando il link sottostante, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo di listino. Il prezzo promozionale è valido solo fino al 30 giugno 2024.

Informazione Pubblicitaria