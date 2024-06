Tra i dispositivi della categoria tracker in arrivo sul mercato ne troviamo anche uno targato Motorola: stiamo parlando di quello che dovrebbe essere lanciato con il nome di Motorola Moto Tag.

Nelle scorse ore alcuni interessanti dettagli su tale dispositivo sono emersi grazie al database dell’FCC, l’ente statunitense che si occupa di telecomunicazioni.

Cosa sappiamo al momento di Motorola Moto Tag

L’FCC ha proceduto alla certificazione di un dispositivo con numero modello XT2445-1 e, stando a quanto emerge dal suo database, può contare su una batteria da 210 mAh (una capacità adeguata per un tracker), sul supporto Bluetooth e sulla connettività UWB (Ultra Wideband).

Purtroppo il sito dell’FCC non fornisce altri dettagli sulle altre caratteristiche di Motorola Moto Tag ma la sua certificazione conferma che il momento del lancio ufficiale non dovrebbe essere lontano.

C’è da precisare che questa non è la prima apparizione del nuovo tracker di Motorola: il device con il medesimo numero di modello, infatti, di recente è apparso anche sul sito Web della Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) negli Emirati Arabi Uniti, anche in quel caso senza dettagli sulla sua dotazione tecnica.

Motorola Moto Tag non è il primo dispositivo di questa categoria lanciato dal popolare produttore, che nel lontano 2017 ha presentato quella che può essere considerata una sorta di sua prima generazione.

Se Motorola dovesse effettivamente lanciare il suo nuovo dispositivo per la localizzazione, si troverà ad affrontare tante agguerrite concorrenti, inclusi colossi del calibro di Apple AirTag e Samsung SmartTag.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più. Basta avere un po’ di pazienza.