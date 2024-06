Si chiama Y-RING ed è un nuovo interessante anello intelligente che si va ad aggiungere alle altre soluzioni disponibili in un segmento che va ad arricchirsi di alternative.

Solitamente le funzioni degli anelli intelligenti si concentrano principalmente sulla tecnologia dei sensori e quindi sul tracciamento dei dati vitali e Y-RING a ciò aggiunge alcune interessanti novità che dovrebbero rivelarsi particolarmente comode nella vita di tutti i giorni.

Le principali caratteristiche di Y-RING

Protagonista al momento di una campagna su Kickstarter, questo smart ring può contare sul supporto alla connettività NFC, grazie al quale gli utenti potranno usarlo per effettuare pagamenti contactless oppure come chiave per serrature smart.

Realizzato in titanio e capace di sopportare una pressione fino a 10 ATM (ciò consente di usarlo anche mentre si nuota), Y-RING controlla senza sosta le condizioni fisiche dell’utente, consentendo di visualizzare sull’apposita applicazione dettagliati grafici. Tra i sensori montati sull’anello vi sono quello per il monitoraggio della frequenza cardiaca, un sensore per la temperatura e un sensore per l’accelerazione e tra le informazioni fornite vi sono i livelli di stress, la qualità del sonno e il livello di saturazione di ossigeno nel sangue.

Ed ancora, questo smart ring supporta i controlli con gesture, grazie ai quali gli utenti hanno la possibilità di gestire la riproduzione musicale con un doppio tocco, oppure girare la pagina di un e-book o scattare una foto

Per quanto riguarda la batteria, infine, Y-RING può contare su un’unità da 25 mAh che dovrebbe essere in grado di garantire fino ad una settimana di autonomia (mentre con la custodia di ricarica si arriva fino a 130 giorni).

Su Kickstarter Y-RING può essere acquistato a 179 dollari in due colorazioni (nera – oro e nera – argento), con il via alle spedizioni previsto per settembre. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.