In occasione del Mastercard Innovation Forum la popolare azienda leader nel settore dei pagamenti ha presentato alcune delle sue ultime novità, soluzioni che dovrebbero rendere le nostre città sempre più smart.

E ovviamente tra le novità annunciate da Mastercard non potevano mancare quelle basate sull’intelligenza artificiale, oramai sempre più al centro delle tecnologie di largo consumo.

Le novità di Mastercard per i pagamenti

Iniziando dal settore della Smart Mobility, Mastercard ha annunciato il nuovo POS compatto per ricariche on the go, ossia una soluzione che consentirà agli utenti di ricaricare il proprio veicolo con la carta di pagamento in modo più semplice.

In Italia sarà possibile effettuare pagamenti direttamente tramite carte di credito e debito, senza la necessità di utilizzare un’app dedicata o di registrarsi su portali web, il tutto grazie all’innovativo terminale OPTcompact di Fortech.

Inoltre, Mastercard ha anche sfruttato l’occasione per presentare una nuova tecnologia che consentirà di effettuare acquisti mentre si è in pausa dalla guida (per esempio per il rifornimento di benzina o per l’ordinazione di un pasto in una stazione di servizio): il veicolo sarà abilitato per prelevare le somme necessarie e finalizzare i pagamenti senza la necessità di scendere (ciò grazie ad appositi token di autenticazione abbinati a servizi di tokenizzazione MDES a bordo del veicolo) e senza password o l’utilizzo dello smartphone per l’autenticazione.

Passando all’intelligenza artificiale, Mastercard ha presentato Dynamic Yield, una soluzione pensata per le aziende che desiderano offrire ai propri clienti interazioni digitali personalizzate e ottimizzate, capaci di trasformare l’acquisto in un viaggio immersivo nel mondo virtuale. Un esempio è rappresentato da Shopping Muse, che attraverso l’IA generativa consente di interagire all’interno di un vero e proprio negozio digitale, traducendo le richieste dei consumatori in raccomandazioni personalizzate di prodotti.

L’intelligenza artificiale è anche alla base di SessionM, una piattaforma che mette a disposizione delle aziende funzionalità come la gestione e l’analisi dei dati, il lancio di campagne di comunicazione integrata e l’implementazione di concorsi, promozioni e programmi di fidelizzazione.

Infine, Mastercard ha annunciato un nuovo portfolio completo di soluzioni per il trasferimento di denaro, con inclusi servizi già disponibili (come Mastercard Cross-Border e Mastercard Send), grazie alle quali sarà possibile inviare e ricevere fondi in modo veloce e sicuro, sia a livello nazionale che internazionale.