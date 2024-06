È in vigore da oggi, 17 giugno 2024, una nuova campagna promozionale di MediaWorld ricca di prodotti in offerta. Intitolata “Red Price: i campioni della tecnologia siamo noi”, è un’iniziativa che, oltre agli sconti, offre dei coupon dal valore variabile in base alla spesa, buoni sconto che permettono di risparmiare sui futuri acquisti. A seguire tutti i dettagli da sapere al riguardo e una selezione di prodotti scontati da tenere in considerazione.

Le migliori offerte del Red Price di MediaWorld

C’è tempo fino al 27 giugno per approfittare del Red Price di MediaWorld, promozione che, come anticipato, oltre a vari prodotti tech in sconto, regala dei buoni sconto da usare nei futuri acquisti. Funzionano così, con un punto che si ottiene per ogni euro speso:

5 euro di coupon sconto con 450 punti (spesa di 450 euro);

di coupon sconto con 450 punti (spesa di 450 euro); 15 euro di coupon sconto con 1000 punti (spesa di 1000 euro);

di coupon sconto con 1000 punti (spesa di 1000 euro); 30 euro di coupon sconto con 2000 punti (spesa di 2000 euro);

di coupon sconto con 2000 punti (spesa di 2000 euro); 50 euro di coupon sconto con 3000 punti (spesa di 3000 euro).

A seguire, vi lasciamo invece una selezione di prodotti scontati per il Red Price di MediaWorld di cui tener conto, divisi per categorie.

iPhone, cuffie e smartwatch in offerta

Notebook, PC e periferiche in offerta

Smart TV, casse bluetooth e altri prodotti in offerta

Questi erano solo alcuni dei prodotti in offerta da MediaWorld per la campagna promozionale Red Price, che ricordiamo essere in vigore fino al 27 giugno 2024. Gli altri li trovate nel link qui sotto, dove potete reperire anche tutte le informazioni al riguardo.

Tutti i prodotti in offerta per il Red Price di MediaWorld

