Il servizio Premium di Eurosport non sarà più disponibile dal 22 luglio 2024. Lo dice il network nel centro assistenza del proprio sito web, sull’app Eurosport e lo sta ribadendo anche ai molti iscritti via email che, in queste ore, stanno ricevendo al riguardo delle comunicazioni contenenti alcune informazioni utili e, a seconda dei casi, anche dei rimborsi e dei buoni sconto.

E visto che gli abbonamenti a Eurosport Premium saranno interrotti infatti fra un mese, proviamo intanto a fare chiarezza rispondendo ad alcune domande al riguardo, per esempio quali alternative ci sono per continuare a vedere i propri sport preferiti e cosa sapere su rimborsi e coupon.

Eurosport Premium chiude: rimborsi e codici sconto

Gentile Cliente,

siamo spiacenti di informarti che il servizio di abbonamento a Eurosport Premium sarà interrotto il 22 luglio. Se l’abbonamento è impostato per il rinnovo automatico prima del 22 luglio, non sarà addebitato alcun costo e potrai continuare a usufruire del servizio di abbonamento a Eurosport Premium fino alla sua interruzione. In caso contrario, dopo la chiusura del servizio, riceverai un rimborso per il periodo di abbonamento non goduto. Il rimborso sarà accreditato sul metodo di pagamento utilizzato per l’acquisto dell’abbonamento.

Con queste parole Eurosport sta informando i suoi clienti via email (ricevute oggi, 21 giugno 2024) dei cambiamenti in questione, parole che chiariscono già varie cose, a cui si aggiungono le altre parti del corpo della email riassumibili così:

gli articoli e i contenuti visibili sul sito e sull’app di Eurosport rimarranno accessibili;

l’alternativa per continuare a guardare Eurosport è abbonarsi a Discovery+: “la nuova casa dello streaming per tutti gli eventi di Eurosport”;

per continuare a guardare Eurosport è abbonarsi a Discovery+: “la nuova casa dello streaming per tutti gli eventi di Eurosport”; ci sono dei codici sconto che permettono di risparmiare sul piano di Discovery+ Intrattenimento & Sport (nel caso di chi scrive uno sconto del 50% sul prezzo mensile fino alla fine dell’anno, poi si rinnoverà a 7,99 euro al mese, salvo disdetta).

Al riguardo, Eurosport nella email in questione specifica anche che il buono deve essere riscattato entro il 30 settembre 2024 (cliccando sul link indicato nella stessa email), che non è valido per chi ha già un abbonamento a Discovery+ attivo, coupon che non è inoltre trasferibile, riscattabile e riutilizzabile. Per inciso, le scadenze e le caratteristiche di questi coupon potrebbero cambiare da utente a utente.

Quanto costa Discovery+: i prezzi degli abbonamenti con lo sport

Quindi per continuare a guardare i contenuti di Eurosport c’è l’opzione Discovery+, piattaforma di streaming di proprietà di Warner Bros. (che è proprietaria anche di Eurosport) disponibile in Italia con vari piani di abbonamento. Per guardare lo sport sono tuttavia solo due quelli utili:

Intrattenimento + Sport mensile al prezzo di 7,99 euro al mese ;

al prezzo di ; Intrattenimento + Sport annuale al prezzo di 69,90 euro all’anno.

Per inciso, l’abbonamento annuale a Eurosport Premium costava 49,99 euro all’anno, cioè 20 euro in meno rispetto a quanto bisognerà pagare per continuare a vedere gli sport inclusi in Discovery+, fra cui il ciclismo (tutte le Classiche Monumento, i Grandi Giri e altre corse), il tennis (fra cui 3 tornei del Grande Slam: Australian Open, Roland Garros e US Open), oltre alle Olimpiadi. In alternativa, c’è DAZN: Sottoscrivendo gli abbonamenti Standard e Plus si possono guardare infatti i canali Eurosport 1 e 2.

Comunque, per maggiori informazioni sulla chiusura del servizio Premium di Eurosport vi rimandiamo alla pagina web dedicata del centro assistenza del network. Vi ricordiamo inoltre di controllare in questi giorni la casella di posta elettronica per trovare l’email di Eurosport in questione contenente dettagli più specifici sui cambiamenti relativi al proprio abbonamento e in cui dovreste trovare anche i codici sconto per Discovery+.

