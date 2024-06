Bugatti ha presentato la nuova hypercar ibrida battezzata Tourbillon che monta un motore a benzina a 16 cilindri a “V” e tre unità elettriche.

Nonostante le prestazioni elevatissime, la nuova auto sportiva della casa francese, un riferimento nell’ambio delle auto più veloci al mondo, non riesce a battere la cugina Rimac Nevera in accelerazione, ma la supera in quanto a velocità massima. Ecco un confronto tra i numeri dei due bolidi.

La Bugatti Tourbillon supera la Nevera in velocità massima, ma non in accelerazione

La Rimac Nevera pesa 2.300 kg, ha 1916 CV e scatta da 0 a 100 Km/h in 1”81, da 0 a 200 in 4”42, da 0 a 300 in 9”22 e da 0 a 400 in 21”31.

La Bugatti Tourbillon pesa 1.995 kg e con i suoi 1.800 CV accelera da 0 a 100 Km/h in 2” netti, da 0 a 200 all’ora in 5″, da 0 a 300 in 10″ e da 0 a 400 in 25″.

La Bugatti Tourbillon arriva a 380 km/h con il limitatore attivo, ma può toccare i 445 se si attiva la modalità “Speed Key”, mentre la Nevera si ferma a 412 km/h.

Tuttavia, nel corso della sua esistenza la Bugatti Tourbillon sarà proposta in una serie di varianti ancora più spinte, mentre la Nevera potrebbe evolversi in una versione dotata di motore termico.

Per quanto non ci siano ancora notizie ufficiali, alcuni dati tecnici suggeriscono che le due supercar potrebbero utilizzare la stessa piattaforma, ma per ora la Bugatti non è più la prima della classe quando si parla di scatto puro e tra l’altro costa il doppio della cugina.