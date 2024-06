Ferrari si sta preparando a lanciare la sua prima supercar completamente elettrica, ma sembra che avrà un prezzo molto più elevato rispetto alla media dei modelli elettrici della stessa categoria.

L’amministratore delegato Benedetto Vigna ha confermato che Ferrari presenterà la sua prima auto sportiva elettrica entro la fine dell’anno e il lancio è previsto per il quarto trimestre del 2025.

La prima Ferrari completamente elettrica costerebbe almeno 500.000 euro

La casa del cavallino rampante ha previsto che il suo primo veicolo elettrico avrà un prezzo premium, tuttavia fonti vicine alla questione affermano che la prima vettura sportiva Ferrari EV costerà almeno 500.000 euro.

Le fonti hanno inoltre riferito che una seconda Ferrari elettrica sarebbe in lavorazione e che la prestigiosa casa automobilistica espanderebbe i propri impianti per aumentare la produzione a circa 20.000 veicoli, costruendo motori elettrici, inverter e batterie per i nuovi veicoli elettrici e ibridi che secondo l’azienda dovrebbero rappresentare il 60% delle vendite entro il 2026.

Tuttavia con un prezzo presunto di oltre mezzo milione di euro, la prima Ferrari completamente elettrica costerebbe molto di più del prezzo medio di vendita di un veicolo elettrico di lusso che attualmente è di circa 350.000 euro.

Inoltre la maggior parte delle case automobilistiche rivali sta tagliando i prezzi. Ad esempio, la nuova Porsche Taycan Turbo GT da 1.092 CV, l’auto stradale più veloce mai prodotta dal marchio, parte da 230.000 dollari e anche la Lamborghini Lanzador EV presentata in anteprima ad agosto 2023 dovrebbe costare molto meno.