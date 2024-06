Grandi novità in vista per l’Audi e-tron GT: sebbene la società tedesca le abbia presentate come se fossero un mero aggiornamento del veicolo, in realtà si tratta di cambiamenti talmente significativi da poter essere sostanzialmente equiparati al lancio di un vero e proprio nuovo modello, come dimostra la disponibilità di una nuova versione performance da 925 CV e di una batteria ancora più grande (ma senza essere più pesante).

Audi e-tron GT 2024, uno sguardo al design

Considerato che le novità sono davvero numerose, cominciamo con ordine con uno sguardo al design. I cambiamenti estetici a prima vista non sembrano essere numerosi, ma ci sono comunque alcuni dettagli che sottolineano la presenza del già rammentato update di questo top di gamma.

In particolare, è presente una nuova cornice nera che circonda il single frame con il ritorno del disegno a nido d’ape e un raccordo con le prese d’aria laterali. Tra la calandra e il cofano abbiamo poi una banda in tinta con la carrozzeria che si estende per tutta la larghezza. Al posteriore troviamo poi un estrattore contraddistinto da diverse nervature verticali, con profilo superiore che richiama il colore della carrozzeria.

La versione perfomance apporta inoltre elementi di design distintivi come il tetto in carbonio opaco e gli elementi estetici in carbonio camouflage un po’ ovunque, dalle prese d’aria alle portiere, dalle calotte degli specchietti all’estrattore. Piccoli aggiornamenti anche per il brand: è presente il design bidimensionale dei quattro anelli e la denominazione del modello sui montanti B.

Per quanto infine concerne i colori, le novità includono i toni verde Bedford metallizzato (per la RS e-tron GT performance) e il griglio Nuvola(che sarà invece disponibile per entrambe le varianti RS). La gamma di cerchi in lega ha invece nuovi design da 20” e 21”, come i modelli a 6 doppie razze di serie per la performance.

Tutte le novità degli interni

Passiamo dunque a dare uno sguardo agli interni, dove non mancano le novità. Tra le numerose, abbiamo ora un volante con corona appiattita nella sezione superiore e inferiore e una marcatura rossa a ore 12. Nelle varianti RS ecco due satelliti di controllo aggiuntivi, sempre di tono rosso, per una gestione più dinamica della guida.

Altri cambiamenti riguardano i sedili sportivi con logo retroilluminato alla base dei poggiatesta, così come la personalizzabile degli interni grazie ai diversi pacchetti design. I rivestimenti sono ora realizzati con materiali sostenibili come la microfibra Dinamica, che è ora disponibile anche in deep black.

Opzionale il tetto panoramico, a trasparenza adattiva, con superficie elettrocromatica in vetro che può opacizzarsi nel caso si renda necessario ridurre l’impatto della luce solare.

Le novità di motori e batteria

Passiamo dunque ad aspetti più tecnici e, in particolar modo, alle alternative di motorizzazione. La S e-tron GT vanta ora 680 CV e 740 Nm di coppia, ovvero 150 CV e 110 Nm in più rispetto alla versione precedente. Con la RS e-tron GT si sale invece a 856 CV e 865 Nm di coppia, con un incremento di 210 CV e 35 Nm rispetto alla versione precedente, mentre la versione top di gamma raggiunge 925 CV e 1.027 Nm, divenendo così l’Audi di serie più potente mai realizzata.

Le prestazioni sono di conseguenza migliorate: la S e-tron GT accelera da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi: la RS e-tron GT ne impiega solo 2,8 secondi, mentre alla Audi RS e-tron GT performance bastano 2,5 secondi. La velocità massima è di 245 km/h per la versione S, mentre le varianti RS raggiungono 250 km/h.

La batteria, pur avendo una capacità maggiore di 105 kWh (+ 13 kWh), pesa 9 kg in meno (625 kg). L’autonomia così garantita è pari a 609 km nel ciclo misto WLTP per la S e-tron GT, oltre 100 km in più rispetto alla versione precedente. La e-tron GT ha invece ora un’autonomia di 597 km (+ 102 km) mentre la RS e-tron GT performance arriva a 585 km.

La velocità di ricarica in corrente continua è di 320 kWA (+ 50 kW) con la possibilità di passare dal 10% all’80% in 18 minuti e ripristinare fino a 280 km di autonomia in 10 minuti in una stazione HPC.

I prezzi della nuova Audi e-tron GT 2024

I prezzi della nuova gamma e-tron GT, che sarà disponibile da settembre, partono da 128.400 euro per la S e-tron GT e da 159.400 per la RS e-tron GT. La RS e-tron GT performance avrà invece un prezzo di listino a partire da 175.400 euro.