Logitech ha ufficialmente annunciato il pennino MX Ink compatibile con il visore Meta Quest. Questo strumento può essere utilizzato sia su progetti 2D che 3D sia per scrivere e disegnare che per navigare con il Meta Quest 2 o il Meta Quest 3.

Logitech MX Ink: caratteristiche e funzionalità

Lo stilo Logitech MX Ink è un dispositivo per la realtà mista (MR) che Logitech ha realizzato appositamente in collaborazione Meta. È un dispositivo di controllo con un’elevata sensibilità alla pressione che passa dagli spazi 2D a quelli 3D in maniera semplice e veloce. Questo dispositivo è il primo compatibile con i visori Meta Quest (che dovranno avere installata la versione Meta Quest OS V69 o successiva) e promette un utilizzo continuativo di 7 ore. Il pennino, che offre un feedback tattile, ha una porta di ricarica USB-C e prevede due tipi di punta intercambiabili, quattro diversi pulsanti (programmabili) e indicatore LED per mostrare il livello della batteria.

I visori Meta Quest potranno supportare contemporaneamente un solo pennino Logitech MX Ink, ma si potrà passare da questi al controller Meta Quest senza dover interrompere le proprie attività di lavoro. Logitech assicura che l’esperienza d’uso è soddisfacente anche grazie alla grande sensibilità della punta che permette di replicare in virtuale le dinamiche di scrittura e annotazione.

Il pennino Logitech MX INK viene distribuito insieme alla base di ricarica che ha un design che richiama quello delle tradizionali basi per le penne da ufficio e che permette di tenere il dispositivo sempre al massimo dell’autonomia. Oltre all’utilizzo con i visori Meta Quest il Logitech MX Ink può essere usato in abbinamento alla superficie di lavoro MX Mat che consente di trasformare ogni scrivania in uno spazio operativo in realtà mista ad altissime prestazioni.

Al momento del lancio il Logitech MX Ink sarà compatibile con app quali Gesture VR, Painting VR, Engage, Elucis, Arkio, Adobe Substance 3D e Gravity Sketch e altre se ne aggiungeranno in seguito. Il dispositivo è in pre-ordine sullo store online Logitech a 129,99$ (poco più di 120€). Le spedizioni partiranno a settembre 2024 ma per il momento non è possibile acquistare il prodotto fuori dagli Stati Uniti.