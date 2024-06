L’intelligenza artificiale può fare molto anche con la musica. Attualmente ci sono dei sistemi in grado di generare brani anche con voci e copertina e solitamente basta chiedere ciò che si desidera digitando il famigerato “prompt”. Ecco una panoramica di alcuni tra gli strumenti più rilevanti.

Suno

Suno è forse il tool più conosciuto al momento e per generare un brano gli bastano pochi indizi, come ad esempio il genere musicale e il BPM, tuttavia è possibile specificare la presenza o meno ad esempio di un assolo con un particolare strumento.

Il tool genera due versioni del brano da salvare o condividere e consente di creare fino a 50 brani al mese gratuitamente. I prezzi dell’abbonamento per generare più brani partono da 8 dollari al mese.

SongR

SongR è uno dei più semplici in termini di interfaccia utente, tuttavia non offre lo stesso controllo sul risultato come con altri generatori di musica basati sull’intelligenza artificiale.

Invece di inserire un prompt si sceglie una categoria di musica, tuttavia è possibile utilizzare un messaggio di testo per generare il testo e la voce della canzone e ci sono diversi cantanti AI tra cui scegliere.

MusicFX

MusicFX è uno dei numerosi esperimenti di intelligenza artificiale di Google ed è più adatto per la musica chill-out o di sottofondo, poiché le voci non sono incluse.

Le clip audio hanno una durata massima di 70 secondi ed è possibile metterle in loop, tuttavia lo strumento offre una serie di suggerimenti su come modificare e migliorare le istruzioni ed è disponibile anche una pratica modalità DJ che produce infiniti mix di musica in base alle istruzioni selezionate.

Beatoven AI

Beatoven AI è un po’ più completo e sofisticato ed è rivolto ai professionisti del settore in quanto permette di dare istruzioni molto specifiche, tuttavia lo strumento non genera voci e le canzoni hanno una durata massima di 60 secondi.

L’app offre alcune funzionalità di mixaggio come le dissolvenze e la possibilità di aggiungere audio o video, inoltre permette di apportare modifiche ai brani generati, ma per scaricarli sono necessari dei crediti che partono da 3 dollari per un minuto di download.

Riffusion

Con Riffusion si inizia digitando i testi che si desidera per il brano da far generare all’intelligenza artificiale e lo strumento crea la voce e la musica che meglio rispecchiano il contenuto del testo.

È possibile modificare lo stile con un clic e persino crearne uno personalizzato, inoltre si possono ottenere suggerimenti dall’IA. Al momento esiste un limite di 12 secondi per i brani generati, quindi è adatto alla creazione di musica per post sui social.

LimeWire AI Music Studio

LimeWire AI Music Studio è particolarmente semplice e immediato e proviene dallo stesso sviluppatore che un tempo si occupava della condivisione di MP3.

Lo strumento chiede un testo che descrive la canzone che si desidera ascoltare, ma senza voci, inoltre le tracce possono durare solo fino a 30 secondi.

Con il piano gratuito è possibile creare solo quattro brani al giorno e i piani a pagamento partono da 9,99 dollari al mese.

La stessa piattaforma supporta anche l’intelligenza artificiale generativa di testo e immagini, quindi è uno strumento abbastanza completo.