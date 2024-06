Con l’avvio degli Europei 2024 in Germania, Telepass ha pensato di lanciare una nuova iniziativa che riconosce ai suoi clienti alcuni interessanti premi.

In particolare, i clienti Family, Easy, Plus e X che giocheranno sull’App Telepass fino al 14 luglio al gioco Telepass Goal, potranno vincere ogni giorno 50 euro di cashback sui pagamenti del carburante in App Telepass se titolare di un contratto di pagamento Telepass Pacchetto Plus. I più fortunati concorreranno per l’estrazione finale di 1 anno di pedaggio autostradale in Italia, con un limite massimo di 400 euro, oltre a un altro anno di canone gratuito Telepass Family, l’offerta base di Telepass e Telepass Pacchetto Plus.

Il premio più ghiotto è però un altro. Di fatti, 10 tra gli utenti che giocheranno all’app e che si posizioneranno tra i primi 100 posti della classifica Telepass Goal potranno partecipare all’estrazione finale che mette in palio fino a 5 anni di pedaggio autostradale in Italia con un limite di 400 euro per anno e 5 anni di canone Telepass Family, offerta base di Telepass e Telepass Pacchetto Plus.

Tutte le promo fino al 15 luglio

Le sorprese non finiscono però qui. Telepass ha infatti previsto per tutti i clienti che sottoscriveranno entro il 15 luglio un nuovo contratto Telepass Base e il contratto di pagamento Telepass Plus, fisico o online, la gratuità del canone dell’offerta Base e del Telepass Plus per un anno.

Per chi è invece già cliente, e desidera aggiungere alla propria offerta Base anche il contratto Telepass Plus, allora il canone di tale servizio sarà azzerato fino al 31 dicembre 2025.

In aggiunta a ciò, tutti i clienti (nuovi e attuali) potranno avere diritto a un cashback del 20% sui pedaggi effettuati entro il 30 settembre 2024 fino a 25 euro.

Telepass prova dunque con la gamification a far restare i propri clienti dopo l’aumento dell’abbonamento previsto dal 1° luglio 2024 (che passa a 3,90 euro al mese). Se indecisi non perdetevi il nostro confronto tra Telepass, UnipolMove e MooneyGo.