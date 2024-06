Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal continente asiatico, MediaTek sta sviluppando un chip per PC basato su Arm che eseguirà Windows.

Ricordiamo che il mese scorso Microsoft ha presentato una nuova generazione di laptop dotati di chip progettati con la tecnologia Arm Holdings, soluzione che è in grado di fornire potenza sufficiente per eseguire le applicazioni di intelligenza artificiale, ossia quelle che secondo i dirigenti del colosso di Redmond rappresentano il futuro dell’informatica di consumo.

Ebbene, il nuovo chip di MediaTek pare sia stato pensato con il medesimo obiettivo.

Microsoft e MediaTek unite per rivoluzionare il settore dei PC

La decisione di Microsoft di puntare sulla tecnologia Arm pare si sia ispirata a quanto fatto da Apple, che ha lanciato i suoi chip Arm per Mac già diversi anni fa e questo nuovo scenario potrebbe mettere a rischio l’attuale dominio di Intel (che peraltro va avanti da vari anni) nel mercato dei PC.

Al momento MediaTek e Microsoft non hanno voluto commentare tali nuove indiscrezioni ma sono diversi gli addetti ai lavori vicini alle due aziende a ritenere che effettivamente qualcosa di grosso si stia muovendo.

Pare che il lancio del chip per PC di MediaTek sia in programma per la seconda parte del prossimo anno, ossia dopo la scadenza dell’accordo esclusivo di Qualcomm per la fornitura di processori per laptop.

Stando a quanto è possibile apprendere, il chip in questione si dovrebbe basare sui progetti già pronti di Arm e ciò potrebbe accelerare notevolmente lo sviluppo, in quanto è necessario meno lavoro di progettazione se vengono usate componenti del chip già pronte e testate.

Non è ancora chiaro se Microsoft abbia approvato il chip per PC di MediaTek per il suo programma Copilot+ Windows. Nel corso dei prossimi mesi dovremmo saperne di più.