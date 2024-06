In occasione dell’InfoComm, evento che si sta tenendo in questi giorni a Las Vegas, Samsung ha presentato il suo Color E-Paper TV.

Il modello presentato in occasione della fiera è un prototipo funzionante che, di fatto, non sembra poi così lontano da una possibile commercializzazione. Stiamo parlando di un pannello dotato di display e-Ink a colori, una tecnologia di solito impiegata nel contesto degli e-Book reader.

Color E-Paper TV ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione QHD in grado di mostrare fino a 60.000 colori. Lo stesso ha uno spessore di appena 17,9 millimetri e un peso complessivo di soli 2,9 chili (batteria esclusa).

Il prodotto presentato da Samsung, però, non è una bizzarra TV “da giardino” ma un dispositivo che verrà impegnato nel contesto pubblicitario, con annunci riproducibili tanto in luoghi aperti quanto al chiuso.

Color E-Paper TV sfrutta la tecnologia e-Ink solitamente legata agli e-Book reader

Pur avendo parlato di una batteria, va tenuto conto che il display dovrebbe permettere un’autonomia enorme. Così come da prassi per la tecnologia e-Ink, infatti, questa consuma energia solo quando avvengono cambiamenti a schermo e, nella maggior parte dei casi, i contenuti riprodotti su pannelli di questo tipo sono statici o semi-statici. Samsung, per promuovere questo dispositivo, lo presenta proprio come un’alternativa eco-consapevole rispetto a cartelloni pubblicitari e insegne tradizionali.

Al di là del display vero e proprio, il televisore offre uno spazio di archiviazione da 8 GB per poter caricare i contenuti, la cui riproduzione dovrebbe essere gestita tramite smartphone con un’app dedicata su cui Samsung sta lavorando.

Color E-Paper TV offre connettività tramite Wi-Fi, Bluetooth oltre a fornire due connettori USB-C, uno per l’alimentazione e uno per il trasferimento di dati via cavo. Per quanto riguarda la cornice che circonda il pannello, questa è sostituibile e risulta compatibile con i supporti da parete VESA 200 x 200 mm. Al momento non è stato comunicato prezzo o potenziale finestra di lancio del prodotto sul mercato.