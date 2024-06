Dopo il successo del 2022, quando il set dedicato a Optimus Prime aveva portato al debutto la linea LEGO TRANSFORMERS, il gruppo LEGO torna sull’argomento con un nuovo set, l’ideale complemento per gli appassionati del franchise che, proprio quest’anno, festeggia il suo quarantesimo anniversario.

Stavolta l’Autobot scelto è Bumblebee, che di recente ha avuto anche l’onore di avere un film completamente dedicato, permettendo ai fan di ricreare l’iconico duo che ha caratterizzato numerose produzioni della serie.

LEGO Icons TRANSFORMES Bumblebee

Il nuovo set utilizza le stesse proporzioni di quello dedicato a Optimus Prime, risultando quindi leggermente più piccolo come nella “realtà”. È minore anche il numero di mattoncini utilizzati, 950, che permettono di realizzare un modellino alto 25 centimetri, largo 8 centimetri e profondo 11 centimetri.

Una delle peculiarità di questo modello è la capacità di passare fluidamente dalla modalità robot a quella veicolo, aprendo un ampio orizzonte di possibilità sia dal punto di vista prettamente ludico che da quello dell’esposizione. Il tutto senza che sia necessario smontare alcun pezzo.

La riproduzione è decisamente accurata, ispirata al modello degli anni 80, con giunture articolare, un blaster ionico e un jetpack che permette a Bumblebee di volare. A completare il set ci pensa una targa che ne riepiloga le caratteristiche.

Il nuovo set sarà in vendita nei LEGO Store e sul sito LEGO.com a partire dal 4 luglio, mentre gli iscritti al programma LEGO Insiders potranno acquistarlo in anteprima a partire dal primo luglio. In entrambi i casi il prezzo è di 89,99 euro, decisamente aggressivo se confrontato con il prezzo del set dedicato a Optimus Prime.