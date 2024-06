Se ami far pulire i pavimenti di casa dai robot aspirapolvere, c’è una buona notizia per te: Apple ha infatti affermato che il sistema Apple Home supporterà finalmente anche i robot coerenti con il sistema operativo iOS 18.

Apple Home sempre più evoluto

L’aggiornamento – confermato dalla società di Cupertino al WWDC 2024 – informa i futuri utilizzatori del fatto che l’integrazione dei robot aspirapolvere con il sistema Home sarà piuttosto avanzata, permettendo ai fruitori di personalizzare impostazioni come il controllo di potenza, la modalità di pulizia, lo stato di carico altro ancora. Inoltre, i dispositivi di pulizia potranno essere personalizzati attraverso l’impostazione di appositi scenari e altre automazioni che garantiranno una pulizia sempre più accurata nei propri ambienti domestici.

In tutti i casi, le funzioni saranno attivabili e disattivabili attraverso Siri e il suo controllo vocale.

Rimane ancora da comprendere quali saranno i limiti di Apple Home. Se infatti sembra certo che gli utenti di Apple Home potranno aggiungere il proprio robot al sistema domestico senza usare l’app e il cloud del produttore, è ben possibile che per accedere alle funzionalità più avanzate o esclusive l’utilizzatore dovrà pur sempre scaricare le app di terze parti.

Ricordiamo infine come questa non sia stata l’unica novità annunciata da Apple. A catturare l’attenzione degli appassionati di smart home è anche la possibilità di sbloccare le serrature smart abilitate UWB con Home Key a mani libere, ovvero semplicemente avvicinandosi a meno di 1,8 metri dalla serratura in compagnia del proprio iPhone o dell’Apple Watch, i device che permetteranno di autenticarsi.

La funzionalità sarà compatibile solo con Apple Watch Series 6 e versioni successive, e iPhone 11 e versioni successive.