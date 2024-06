Gli appassionati di gaming su PC, ma anche su console, non possono certo lasciarsi scappare questa occasione, messa a disposizione da Geekbuying, store online che in questo caso spedisce senza costi aggiuntivi dai magazzini in Europa. Questo significa tempi di consegna ridotti, niente dazi doganali né adeguamento IVA.

Parliamo di KTC H27P22S, un monitor da gaming dalle caratteristiche tecniche decisamente evolute. Per un periodo limitato lo trovate in promozione rispetto al prezzo tradizionale, e grazie al nostro codice sconto esclusivo potete ottenere un ulteriore risparmio. Andiamo senza indugi a scoprire le caratteristiche di questo monitor.

Offerta monitor da gaming

Il monitor in promozione è realizzato da KTC, brand specializzato in monitor da gioco. a un pannello IPS AUO 7.0 FAST con frequenza di refresh a 160 Hz e tempo di risposta di 1 ms, compatibile con le tecnologie FreeSync e G-Sync. Il pannello ha una diagonale di 27 pollici con risoluzione 4K da 3860 x 2160 pixel, con supporto alla tecnologia HDR400, contrasto di 1000:1, copertura del 132% della gamma sRGB e luminosità di 400 candele per metro quadro.

Ricca anche la connettività, con due porte HDMI 2.1 e due porte DP 1.4, che permettono di collegare, oltre a un computer, anche le console più recenti come Xbox e PS5, ma anche console più datate. Non mancano le tecnologie pensate per la salute degli occhi, con riduzione della luce blu e degli sfarfallii e uno stand ergonomico che permette di regolare l’inclinazione al fine di trovare quella migliore per la propri postazione da gioco (o da lavoro).

Sulla cover posteriore è presente un supporto VESA (100 x 100 millimetri) che vi permette di fissare il monitor al muro o, in alternativa, di fissare un mini PC al monitor al fine di ridurre gli ingombri sulla scrivania.

Per sfruttare al meglio il monitor KTC H27P22S sono presenti diverse modalità specifiche per il gioco, mentre le funzioni GAME PLUS intervengono per ottimizzare il frame rate nella maggior parte dei giochi, in particolare nei RTS, offrendovi un vantaggio competitivo non indifferente. Ricordatevi di consultare anche il sito ufficiale KTC per scoprire altri monitor del brand.

