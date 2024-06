Unieuro lancia una nuova promozione della serie Unieuro Specials: l’iniziativa “Un weekend che è già una finale” è disponibile sul sito fino al 9 giugno 2024 e offre un extra sconto del 24% direttamente nel carrello su migliaia di prodotti. Vediamo come funziona e come approfittare delle migliori offerte.

Con Unieuro Specials c’è un extra sconto del 24% su tantissimi prodotti

Sul sito Unieuro è attiva fino al 9 giugno 2024 la nuova promozione Unieuro Specials, che offre un extra sconto del 24% su migliaia di prodotti con una spesa minima di 299 euro. Purtroppo sono previste esclusioni pesanti: l’iniziativa non può essere sfruttata sui prodotti già inseriti nei volantini attualmente in corso, ma neanche sugli smartphone, le console, i prodotti a marchio Apple, Miele, Liebherr, Asko e Dyson, i grandi elettrodomestici della linea Smeg 50′ Style, i prodotti di telefonia fissa, per il trattamento dell’aria, per la mobilità, i droni, i robot tagliaerba Dreame e i prodotti contrassegnati come “Il prodotto giusto per la tua seconda casa”.

Qui abbiamo già parlato delle offerte più interessanti riguardanti tablet Android e smartwatch, ma lo sconto è disponibile anche su tanti altri prodotti del catalogo online, come notebook, PC, smart TV, cuffie wireless, accessori e così via. La spesa minima di 299 euro può essere raggiunta anche combinando prodotti meno costosi: non serve per forza acquistare qualcosa da almeno 299 euro, ma basta spendere in totale almeno 299 euro all’interno dello stesso carrello. Per ottenere il ribasso del 24% non serve fare nulla: l’importo viene scalato automaticamente all’interno del carrello quando i requisiti vengono soddisfatti.

Vediamo qualche esempio sui prodotti compatibili con l’extra sconto, presi singolarmente o magari in combinazione con altri.

Offerte informatica Unieuro

Offerte smart TV Unieuro

Altre offerte Unieuro

Come detto, questi sono solo alcuni esempi, ma l’extra sconto del 24% può essere applicato a tantissimi altri prodotti. Potete seguire il link qui in basso per consultare la lista completa di prodotti aderenti all’iniziativa.

Tutte le offerte Unieuro Specials con extra 24%