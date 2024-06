Volvo ha annunciato l’introduzione di un’importante novità per il mercato delle auto elettriche: il popolare produttore, infatti, sarà il primo a lanciare sul mercato un veicolo dotato di un passaporto per la sua batteria, anticipando così le nuove regole introdotte dalle autorità comunitarie.

Grazie a tale speciale passaporto gli utenti potranno essere informati su alcuni dettagli relativi alla batteria usata nel veicolo, come l’origine delle materie prime e dei componenti, il contenuto riciclato e l’impronta di carbonio.

Volvo annuncia il suo passaporto per le batterie

L’onore di fare esordire il passaporto delle batteria toccherà a Volvo EX90, nuovo SUV di punta del popolare brand automobilistico, la cui produzione è in procinto di iniziare.

Questo speciale passaporto è stato sviluppato da Volvo, società che appartiene alla cinese Geely, in collaborazione con la startup britannica Circulor, che usa la tecnologia blockchain per le catene di approvvigionamento per le aziende e ha richiesto cinque anni di lavoro.

Ricordiamo che il passaporto delle batterie sarà obbligatorio per i veicoli elettrici venduti nell’Unione Europea a partire da febbraio 2027 e avrà il compito di mostrare la composizione delle batterie (inclusa l’origine dei materiali chiave), la loro impronta di carbonio e il contenuto riciclato.

Vanessa Butani, responsabile della sostenibilità globale di Volvo, ha dichiarato a Reuters che l’introduzione del passaporto quasi tre anni prima dell’entrata in vigore delle normative UE conferma la volontà di questo produttore di essere trasparente con coloro che decidono di acquistare un’auto, ricordando che il suo obiettivo è riuscire a produrre solo auto completamente elettriche entro il 2030.

Volvo EX90 con il passaporto della batteria inizierà ad essere prodotto a breve nello stabilimento di Charleston, nel South Carolina e, stando ai programmi, i primi modelli dovrebbero essere consegnati in Europa e in Nord America nella seconda metà del 2024.

Gli utenti potranno accedere a una versione semplificata del passaporto usando un codice QR all’interno della portiera del conducente mentre una versione più completa sarà trasmessa alle competenti autorità, con gli aggiornamenti necessari in caso di modifiche nella catena produttiva.

Volvo ha reso noto che il passaporto verrà gradualmente esteso a tutti i veicoli elettrici dell’azienda.