Gotion, un’importante azienda cinese di produzione di batterie, ha presentato dei notevoli progressi nella carica rapida delle automobili elettriche. Le nuove tipologie di batterie presentate, infatti, sono accomunate dalla capacità di essere ricaricate in un breve arco di tempo.

Le nuove batterie a carica rapida

La nuova tipologia di batteria denominata “G-Current” dispone della straordinaria capacità di ricaricarsi dallo 0% all’80% in soltanto meno di dieci minuti. Inoltre, in circa quindici minuti totali raggiunge il 90% di carica. Il tempo impiegato per ricaricare quasi completamente questo tipo di batteria può essere quindi tranquillamente paragonato a quello utilizzato dagli automobilisti che si fermano per fare rifornimento e percorrono così i successivi 300-400 km (a seconda del modello dell’auto). Per ottenere questo incredibile risultato, la nuova batteria in questione è caricata con una potenza di 400 kW, la quale può essere fornita dai sistemi stazionari di accumulo di energia. Inoltre, secondo le dichiarazioni rilasciate dal produttore, questa batteria è capace di assorbire in un tempo estremamente rapido una potenza così elevata grazie anche al suo design innovativo, in modo che il calore generato viene dissipato direttamente all’esterno.

In aggiunta, è stata presentata anche la batteria “Stellary”, la quale è particolarmente ricca di nichel. Funziona inoltre senza elettrolita liquido ed è basata su celle cilindriche. Nonostante non si carichi così rapidamente come il modello G-Current, può però ripristinare il 60% della sua capacità in soli nove minuti. Dunque, con un tempo di ricarica di 5 minuti, Stellary avrebbe un’autonomia di 350 km e disporrebbe di un’autonomia di 600 km nel caso in cui venisse caricata per 10 minuti.

Infine, è stata presentata la batteria “Gemstone”, la quale non ha soltanto una densità energetica di 350 watt ora per chilogrammo, ma è anche particolarmente robusta. È stato infatti dimostrato che quest’ultimo modello di batteria ha la capacità di ricaricarsi rapidamente anche in condizioni di estremo calore. Dei tecnici hanno infatti provato con successo che Gemstone può essere caricata anche in una stanza con una temperatura di 200°C.

Mentre quest’ultima batteria è stata per ora soltanto annunciata, gli altri due modelli si trovano già in fase di costruzione. A tal proposito, sono già state previste in Spagna la creazione di impianti di stoccaggio di energia e lo sviluppo di nuovi materiali utili alla fabbricazione delle nuove batterie. L‘Intero gruppo Volkswagen potrebbe trarre vantaggio da questo nuovo mercato, considerato che per ora possiede poco più di un quarto delle azioni di Gotion. Questo include anche il possesso di uno stabilimento di batterie a Gottinga (Germania), dove vengono già prodotte le celle cilindriche.