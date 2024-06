Il Computex 2024 segna un nuovo passo in avanti per il settore dell’intelligenza artificiale, con tante novità che confermano come i produttori del settore tech siano sempre più interessati all’integrazione di soluzioni IA all’interno dei loro prodotti e servizi.

Oltre alle novità NVIDIA, in queste ore si registrano anche una serie di annunci da parte di Gigabyte, produttore di riferimento del mondo PC, soprattutto per quanto riguarda i vari componenti con cui è possibile costruire un computer. In occasione del Computex 2024, Gigabyte ha annunciato il debutto di Gigabyte AI Top.

Si tratta di una serie di soluzioni hardware e software pensate per garantire agli utenti la possibilità di addestrare la propria intelligenza artificiale direttamente sul proprio computer, seguendo il motto “Train Your Own AI on Your Desk“.

Gigabyte AI Top: l’addestramento dell’intelligenza artificiale sul proprio computer

Gigabyte AI Top rappresenta la soluzione “all-round” per l’addestramento in locale di modelli di intelligenza artificiale. Questa soluzione si articola in AI Top Utility, AI Top Hardware e AI Top Tutor per offrire agli utenti tutti gli strumenti necessari per poter addestrare l’intelligenza artificiale direttamente sul proprio computer. AI Top Utility, in particolare, è un nuovo software, che consente la gestione dei modelli di intelligenza artificiale, in sicurezza e privacy, con supporto a un massimo di 236 miliardi di parametri.

AI Top Hardware, invece, è un insieme di componenti hardware (schede madri, schede grafiche, alimentatori, SSD) opportunamente ottimizzati per l’addestramento dell’intelligenza artificiale e in grado di funzionare, senza problemi, con i normali impianti elettrici, senza particolari costi extra per quanto riguarda l’elettricità necessaria all’attività di addestramento.

I componenti sono pensati garantire flessibilità e possibilità di aggiornamento, con upgrade per migliorare il proprio computer e ottimizzare la procedura di addestramento dell’IA. Con AI Top Tutor, infine, Gigabyte propone una serie di servizi di supporto, legati allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, per arricchire ulteriormente l’ecosistema legato al progetto AI Top e semplificare la vita agli utenti nel corso dell’addestramento.