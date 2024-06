Questa settimana, Elon Musk ha dichiarato che la modalità Full Self-Driving (FSD) di Tesla disporrà di nuovi sistemi di guida. Musk ha rilasciato questa dichiarazione su X in risposta a delle critiche sulle attuali modalità di guida sollevate dall’utente @Gfilche, il quale ha sostenuto che la modalità FSD sia troppo “aggressiva” e pertanto sarebbe necessaria un’opzione “tartaruga”.

Quali saranno le nuove modalità di guida FSD di Tesla dichiarate da Elon Musk

Venerdì 31 maggio, il CEO di Tesla ha affermato che il software dell’auto elettrica si sarebbe presto dotato di tre modalità di guida aggiornate: chill (rilassata), standard (normale) e hurry (spedita). Tesla attualmente dispone delle seguenti modalità di guida: chill (rilassata), average (standard) e assertive (assertiva). A oggi non è chiaro se le prossime modalità includeranno dei cambiamenti significativi nello stile di guida rispetto a quelle attuali. Tesla offre anche tre modalità di guida nel caso di inserimento del pilota automatico, chiamate chill, standard e sport.

Inoltre, diversi utenti su Thread hanno condiviso l’apprezzamento per l’introduzione di una modalità di guida ancora più rilassata, nel caso in cui fossero presenti in macchina anche dei bambini. L’account Tesla Owners Silicon Valley ha infatti commentato chiedendo se con le nuove modifiche ci sarà una modalità “extra prudente” nel caso di bambini in auto.

La dichiarazione di Musk è stata rilasciata proprio mentre l’azienda si sta preparando a lanciare la modalità di guida FSD in altri contesti al di fuori del Nordamerica, a partire dalla Cina. A tal proposito, un recente rapporto di Reuters ha affermato che Tesla vuole introdurre il software all’interno della Repubblica Popolare Cinese entro la fine dell’anno, dopo aver ottenuto l’approvazione provvisoria per la diffusione del software FSD nel mese di aprile. In aggiunta, l’azienda ha anche già testato la modalità di guida FSD in altri Paesi europei.