Si avvicina a grandi passi il 4 maggio, data molto importante per gli appassionati della saga di Star Wars, e tra le compagnie più attive nella promozione dell’evento non poteva certo mancare il Gruppo LEGO. In occasione del venticinquesimo anniversario della collaborazione tra i due brand, la compagnia danese ha annunciato i nuovi set e le iniziative promozionali che come sempre non mancheranno di irretire i fan della serie.

Nato da un gioco di parole in lingua inglese, la celebre frase “Che la forza sia con te” in inglese si pronuncia “May the force be with you” ed è stata adattata in “May the 4th be with you“, lo Star Wars Day è da anni l’occasione per LEGO per lanciare nuovi set, destinati soprattutto ai collezionisti più esigenti ma anche ai più piccoli.

Un nuovo set UCS e tanti regali

La prima grande (in tutti i sensi) novità è il set LEGO Star Wars TIE Interceptor USC (Ultimate Collection Series), composto da ben 1931 pezzi e che misura 40 centimetri di lunghezza, 33 di larghezza e 32 di altezza. Si tratta di un ritorno importante, visto che il TIE Interceptor faceva parte della prima serie di set UCS, lanciata nel lontano 2000.

Il nuovo set rappresenta una completa riprogettazione del progetto originale, per conferire al modello un’autenticità ancora maggiore. Tra gli elementi di maggior spicco vale la pena segnalare le ali, uno degli elementi iconici del modello, la cabina di pilotaggio, i cannoni laser e il motore posteriore. Ancora una volta il set è fornito con una base che permette di esporre il set in modo dinamico, con una targhetta che mostra le principali informazioni sull’astronave. A completare il set troviamo un mattoncino celebrativo del venticinquesimo anniversario, una figura LEGO del droide topo e la minifigure del pilota TIE.

Gli iscritti al programma LEGO Insiders avranno la possibilità di acquistare in anteprima il set a 229,99 euro su LEGO.com e nei LEGO Store. Tutti gli altri utenti dovranno attendere il 4 maggio per poter mettere le mani sulla nuova interpretazione del TIE Interceptor.

Insieme al set UCS arriveranno, a partire dal primo maggio, altri 4 set dedicati alla “galassia lontana lontana”. Si parte da LEGO Star Wars Droideka, composto da 583 pezzi, completo di targhetta e miniatura del droide distruttore. Il droide principale è dotato di braccia che si muovono realisticamente ed è possibile fargli assumere la forma sferica, una soluzione ideale per chi vuole giocarci ricreando le tante scene dei film.

Si prosegue con LEGO Star Wars Diorama Gara degli sgusci su Mos Espa che ricostruisce una delle scene più belle de “La minaccia fantasma”, con un giovanissimo Anakin Skywalker che sfida Sebulba. Il set è composto da 718 pezzi e potrà fare bella mostra di sé sui vostri scaffali a fianco dei tanti altri diorami presentati negli scorsi anni.

Per gli amanti dei Brickheadz arriva il set dedicato ai personaggi (ben sei) de La Minaccia Fantasma. In questo grande set (732 pezzi in totale) troverete Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, la Regina Amidala, il Capitano Panaka, Qui-Gon Jinn e Darth Maul. Un set che vi permetterà quindi di ampliare considerevolmente la vostra serie di Brickheadz.

Si chiude con LEGO Star Wars Sith Infiltrator di Darth Maul, composto da 640 pezzi, con le minifigure di Darth Maul, Anakin Skywalker e Qui-Gon Jiin, incluso lo speeder Bloodfin usato dal Signore dei Sith. Il modello dell’astronave è dotato di ali pieghevoli, carrello retrattile, 2 shooter a molla e portello per sganciare tre droidi sonda DRK-1.

A fine articolo trovate tutti i link per l’acquisto, ma prima è necessario parlare dei regali che caratterizzeranno queste giornate: due disponibili per tutti e due solamente per gli iscritti al programma LEGO Insiders. In realtà uno di questi ultimi è un premio riscattabile con i punti Insiders: serviranno 1.800 punti per portarsi a casa una stampa artistica in edizione limitata dell’artista Joe Hogan.

Il secondo premio per i LEGO Insiders è una moneta da collezione sulla battaglia di Yavin e può essere ottenuta spendendo almeno 90 euro in prodotti LEGO Star Wars. Per ottenere (dal primo al cinque maggio) il set LEGO Star Wars Trasportatore truppe Federazione dei Mercanti bisognerà invece spendere almeno 160 euro in prodotti Star Wars, mentre ne basteranno appena 40 per ottenere il set LEGO Star Wars AAT.

Prezzi e disponibilità dei nuovi set

Tutti i set saranno disponibili dal primo maggio con la sola eccezione del set UCS disponibile per tutti dal 4 maggio.

Ricordatevi comunque di visitare la pagina speciale sul sito LEGO perché nei prossimi giorni saranno annunciate altre novità.