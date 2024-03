Nonostante gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon siano terminate da giorni, di tanto in tanto spunta qualche buona occasione che permette di risparmiare un bel po’ su vari prodotti. È il caso del monitor da gaming Samsung Odyssey G3 che, nella versione da 24″ è in offerta su Amazon a un ottimo prezzo, il più basso mai proposto finora. Scopriamone di più.

Samsung Odyssey G3 in offerta su Amazon a un ottimo prezzo

Si tratta di un monitor da gaming economico, ideale per chi non ha particolari pretese, ma cerca un buon prodotto, con alcune caratteristiche che lo rendono adatto anche per giocare. La versione in offerta è il modello 2023 di Samsung Odyssey G3, quello con uno schermo da 24″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel, quindi in 16:9), un pannello di tipo VA con frequenza di aggiornamento di 144 Hz tempo di risposta di 1 ms.

Che si tratti di un monitor da gaming lo si evince anche dalla presenza di AMD FreeSync Premium, la tecnologia adattiva pensata per ridurre il tearing (gli artefatti che si generano quando i singoli fotogrammi visualizzati sullo schermo contengono informazioni provenienti da due o più fotogrammi), lo stuttering (i problemi di rendering legati ai ritardi dei fotogrammi) e l’input lag (il ritardo dei segnali percepiti dallo schermo provenienti da una sorgente).

Giochi a parte, Samsung Gaming Odyssey G3 è un monitor versatile, dotato della modalità Eye Saver e Flicker Free che riducono le emissioni di luce blu e lo sfarfallio del display, per limitare l’affaticamento degli occhi, versatile anche grazie alla base/supporto HAS che permette di girarlo, inclinarlo, perfino posizionarlo in verticale.

Capito di che si tratta, passiamo all’offerta. Su Amazon, il monitor Samsung Odyssey G3 da 24″ è in vendita in queste ore a 139,90 euro, uno sconto davvero interessante considerando che il prezzo medio di Amazon degli ultimi 30 giorni è superiore ai 190 euro. Come anticipato, si tratta di un minimo storico, che probabilmente non durerà molto considerando che è un’offerta a tempo; vi lasciamo quindi al link per acquistarlo.

Acquista il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 su Amazon a 139,90 euro

