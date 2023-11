Nella giornata di oggi, martedì 21 novembre 2023, OPPO ha presentato sul mercato italiano un nuovo paio di cuffiette wireless di fascia medio-bassa. Si chiamano OPPO Enco Air3i e, rispetto alle Air3 e Air 3 Pro lanciate lo scorso luglio, costano un po’ meno, pur offrendo diverse funzioni e caratteristiche di rilievo, compresa la riduzione del rumore, attiva tuttavia solo in chiamata.

OPPO Enco Air3i: caratteristiche e funzioni

Le OPPO Enco Air3i sono delle cuffie dotate di altoparlanti da 13,4 mm placcati in titanio, con sensibilità di 128±3 dB e frequenza in risposta da 20 Hz a 20 Khz. Integrano un chip HiFi5 DSP che, a dire del produttore, assicurano un’elevata fedeltà audio e bassi consumi energetici, a tutto beneficio dell’autonomia: fino a 5 ore e mezza con una singola carica e 35 ore al massimo usando la carica extra offerta dalla custodia di ricarica; rispettivamente le batterie sono da 32 mAh e 480 mAh, ricaricabili in 60 e in 140 minuti, in ordine. Per inciso, OPPO non ha contestualizzato meglio i dati relativi all’autonomia in occasione della presentazione, ma ha specificato solo che possono variare in base alle funzioni usate e ad altri fattori, come noto.

Bass Boost e Clear Vocals sono due degli effetti integrati nelle OPPO Enco Air3i, a disposizione per personalizzare l’equalizzazione audio. Presente anche una funzione di cancellazione del rumore AI che interviene in chiamata per far percepire meglio all’interlocutore la propria voce, anche quando ci si trova in ambienti rumorosi.

Per il resto, è necessario menzionare la resistenza agli schizzi d’acqua e al sudore (certificazione IPX4) e la tecnologia Bluetooth 5.3 con funzione di bassa latenza, di connessione automatica all’ultimo dispositivo (sia Android che iOS) all’apertura della custodia e la doppia trasmissione per connettersi a due dispositivi con semplicità.

Prezzo e disponibilità delle cuffie OPPO Enco Air3i

Le cuffie OPPO Enco Air3i, come anticipato, sono disponibili sul mercato italiano da oggi nella sola colorazione bianca e costano 59,99 euro di listino. Si possono acquistare sia su Amazon che su OPPO Store, dove è in corso una promozione a tempo che permette di risparmiare 10 euro, offerta valida fino alle 17:00 di oggi, 21 novembre 2023, salvo eventuali proroghe. Comunque, prossimamente saranno disponibili anche da altri rivenditori terzi.

