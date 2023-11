Su Amazon stanno impazzando le offerte della Settimana del Black Friday, che in questi giorni coinvolgono anche diversi prodotti per la smart home firmati Aqara. Stiamo parlandi di videocamere di sorveglianza, hub, sensori, termostati, campanelli intelligenti, strisce a LED e non solo: andiamo a scoprire gli sconti Aqara a disposizione su Amazon.

Le offerte Aqara per la smart home su Amazon

L’elenco dei prodotti Aqara in offerta su Amazon in questo Black Friday è piuttosto lungo e comprende diversi dispositivi e accessori per la smart home. Abbiamo telecamere di sicurezza, hub per collegare i vari sensori (movimenti, apertura, interruttori), motori per automatizzare l’apertura delle tende, campanelli intelligenti, una striscia LED e molto altro, tra cui una mangiatoia intelligente per animali domestici.

Le offerte sono valide fino al 27 novembre 2023 e fanno parte della Settimana del Black Friday di Amazon. Senza ulteriori indugi vi lasciamo all’elenco degli sconti Aqara:

Per altre tipologie di offerte del Black Friday potete dare un’occhiata ai nostri articoli dedicati qui in basso, suddivisi per categoria. Per scoprire tutte le offerte Amazon di questo periodo, valide fino al 27 novembre 2023 o fino a esaurimento scorte, potete seguire il link in fondo. Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile sia su Telegram sia su WhatsApp.

Offerte per categoria

Tutte le offerte del Black Friday Amazon

Leggi anche: Recensione Aqara LED Strip T1, finalmente una striscia LED colorata con luce bianca