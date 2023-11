Il mercato degli incisori laser è in costante crescita e una delle principali conseguenze è il rapido calo dei prezzi, che ormai stanno diventando decisamente abbordabili. Ne è un chiaro esempio Longer RAY5 10W, in promozione in questi giorni sul sito ufficiale del produttore con un codice sconto davvero niente male, che vi permette di portarvi a casa un dispositivo decisamente valido a meno di 300 euro.

L’offerta è decisamente appetibile in relazione alla qualità del prodotto, che può diventare un’ottima idea regalo ma anche un’occasione per dare sfogo alla vostra creatività, rendendo unici oggetti di uso comune ma anche creati con le vostre mani.

Longer è uno store online specializzato nella vendita di stampanti 3D, incisori laser, filamenti, resine e accessori, che spedisce senza costi aggiuntivi in tutta Europa in tre giorni lavorativi. Supporta i pagamenti tramite PayPal e le rateizzazioni con Klarna e offre la possibilità di resto gratuito entro 15 giorni dall’acquisto, con garanzia di 12 mesi su tutti i prodotti.

Longer RAY5 10W

Prima di scoprire la promozione speciale, con tanto di coupon, vediamo però di conoscere nel dettaglio le caratteristiche e le prestazioni di questo incisore laser. Longer RAY5 10W dispone di un modulo da 10 watt con una lunghezza focale massima di 50 mm e una tecnologia a doppio raggio in grado di tagliare un pannello di legno massiccio dello spessore di 20 millimetri on materiale acrilico dallo spessore massimo di 30 millimetri.

Grazie alla più recente tecnologia di compressione laser, l’incisore è in grado di realizzare punti che misurano 0,06 x 0,06 millimetri, due volte più sottili rispetto ai laser tradizionali, così da ottenere una maggiore precisione nelle incisioni e un numero minore di segni di bruciatura. La struttura che sostiene la testina è estremamente solida anche alla massima velocità, così da avere linee più precise e delineate, senza seghettature antiestetiche.

Il chipset ESP32, che opera a 240 MHz è più veloce della maggior parte delle soluzioni adottato su prodotti simili, che montano chip a 8 bit, e permette di raggiungere velocità di incisione di 10.000 millimetri al minuto, un dato decisamente ragguardevole.

Il produttore ha inserito anche numerosi sistemi di sicurezza, a partire dal rilevatore di fiamma accompagnato da un allarme sonoro, che procede allo spegnimento immediato della macchina qualora il materiale inciso si incendi. Un accelerometro sulla scheda madre blocca automaticamente le operazioni quando la macchina viene spostata o rovesciata, e il raggio laser viene spento se la testina resta immobile per oltre 15 secondi, per evitare danni.

Tutte le operazioni possono essere svolte direttamente dal dispositivo, dotato di uno schermo touch da 3,5 pollici a colori, che permette di trasferire dati via WiFi, microSD, cavo USB, per caricare i dati nella memoria interna e procedere con le operazioni di incisione. La compatibilità con i principali software di incisione, come LaserGRBL e LightBurn, il supporto a diversi sistemi operativi (Windows, macOS, Linux) e a diversi formati di file (JPG, PNG, BMP, G-Code, GIF, SVG, NG e GC) offre ampi margini di utilizzo senza fissare paletti troppo rigidi.

L’area di incisione infine è di 400 x 400 millimetri, la più grande tra gli incisori da 10 watt, per riuscire a creare incisioni uniche su prodotti di grandi dimensioni. È inoltre possibile collegare una pompa ad aria esterna, per evitare che le particelle generate durante il processo di incisione finiscano per fissarsi sulla superficie incisa, lasciando quindi delle linee più precise e pulite.

Potete acquistare Longer RAY5 10W sullo store ufficiale a 269,99 dollari, invece di 319,99 dollari, utilizzando il codice sconto R10HWA.

Informazione Pubblicitaria