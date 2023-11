In questi giorni Milano è la capitale mondiale del ciclo e motociclo e sta attirando decine di migliaia di appassionati pronti a scoprire le novità più interessanti di un settore più in fermento che mai. Fino a domenica 12 novembre infatti, presso la Fiera di Milano a Rho, va di scena EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, Motociclo e Accessori) con prodotti di ogni tipo in esposizione.

INMOTION a EICMA

Tra i brand che partecipano alla fiera meneghina troviamo anche INMOTION, brand specializzato nella realizzazione di monocicli e monopattini elettrici. Il produttore asiatico espone alcuni dei suoi modelli di punta presso la Hall 9, Stand Q80C, che potete visitare per coprire alcuni dei prodotti più particolari.

Oltre ai monopattini elettrici più interessanti, come INMOTION Climber di cui sta per arrivare la nostra recensione completa, potrete osservare da vicino Inmotion V14 Adventure, il monociclo pensato per le avventure più estreme di cui vi abbiamo parlato nel dettaglio qualche tempo fa. Con una potenza nominale di 4.000 Watt e una di picco di ben 9000 watt è in grado di raggiungere velocità considerevoli (la ruota gira a 110 Km/h senza pilota) e riesce ad arrampicarsi su pendenze fino a 50 gradi, permettendovi di muovervi in libertà anche sui percorsi più impervi.

All’interno dello stand troverete anche i monopattini elettrici più interessanti dai più leggeri e utilizzabili anche sulle strade pubbliche fino ad arrivare a modelli come INMOTION RS, pensato per essere usato solo su terreni privati (almeno in Italia) viste le sue caratteristiche tecniche: 4.000 watt di potenza combinata grazie a due motori, sospensioni idrauliche, manubrio T-Cross e una vocazione decisamente sportiva.

Presso lo stand INMOTION a EICMA potrete inoltre ricevere maggiori informazioni su prezzi e disponibilità di ogni modello. Se vi trovate a Milano, o se avete pianificato una visita a EICMA, non scordate di visitare questo stand per scoprire prodotti decisamente innovativi e unici nel loro genere.