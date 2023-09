Il mercato della mobilità elettrica è in forte e costante evoluzione ma non sono molti i brand che provano a innovare, proponendo dei prodotti che vadano realmente fuori dagli schemi. Tra questi possiamo sicuramente annoverare INMOTION, che propone dei monopattini elettrici particolarmente “cattivi” pensati per essere utilizzati al di fuori dei normali contesti urbani e garantire un divertimento senza precedenti.

Rientra proprio in quest’ottica INMOTION Adventure Electric Unicycle, un dispositivo che può tranquillamente essere definito estremo senza timore di essere smentiti. Basta dare un’occhiata alla sua scheda tecnica per capire che è un prodotto in grado di regalare emozioni e brividi anche agli utenti avvezzi alle avventure più estreme.

INMOTION Adventure

Un monociclo è già un mezzo particolare, non facile da utilizzare ma ancora capace di far girare la testa ai passanti e di offrire un sacco di divertimento, grazie a una manovrabilità impareggiabili. INMOTION Adventure porta tutto questo a un livello decisamente superiore, puntando a chi vuole utilizzarlo in contesti impensabili.

La scheda tecnica descrive benissimo le potenzialità di questo monociclo elettrico: motore elettrico con potenza nominale di 4000 watt e potenza di picco di 9000 watt (con un limite massimo di 12.000 watt), in grado di spingere INMOTION Adventure fino a 110 Km/h e di raggiungere i 50 Km/h, partendo da fermo, in appena 2,5 secondi. Numeri ovviamente fuori delle regole europee, almeno sulle superfici pubbliche, che però non vi impediranno di utilizzarlo in aree o terreni privati, soprattutto in aperta campagna o nelle zone di montagna.

L’autonomia raggiunge i 120 Km, dato che ovviamente è variabile in funzione della velocità e della modalità scelta: sono disponibili la modalità Comfort che massimizza l’autonomia e quella Sport che invece eroga la massima potenza e rende il monoruota ancora più reattivo. Sono ben quattro le batterie montate attorno alla ruota, controllate tramite un’applicazione che mostra le informazioni in tempo reale e che possono essere rimosse in circa 10 minuti. La ricarica rapida, applicabile fino all’80% della capacità nominale, richiede appena un’ora di tempo.

La ruota misura 16 x 3 pollici e tutto il sistema è impermeabile, così da non creare problemi sotto la pioggia o passando su una pozzanghera. Il sistema di sospensioni, indispensabile per garantire un ottimo comfort e per consentire le evoluzioni più estreme, è dotato di un ammortizzatore che offre otto livelli di smorzamento di estensione e ben 17 livelli per quanto riguarda lo smorzamento in compressione, tenendo al riparo le ginocchia dell’utente dai contraccolpi dovuti a salti, terreni sconnessi e pendii particolarmente ripidi.

L’elevata coppia, che raggiunge i 200 Nm con una forza di trazione alla ruota di ben 850 N, consente di superare senza problemi pendenze del 50%, una manna dal cielo per terreni collinosi o ricchi di saliscendi. Il faro anteriore da 1500 lumen permette di avere un’ottima visibilità anche di notte, con la possibilità di regolare l’angolazione del fascio luminoso a seconda della modalità di guida. Il peso massimo del passeggero è di 140 Kg mentre il peso a vuoto di INMOTION Adventure Electric Unicycle è di 39 Kg.

Il nuovo monoruota INMOTION sarà in vendita sullo store ufficiale a 3.299 dollari, anche se al momento non ci sono informazioni dettagliate sulla data di disponibilità sul mercato.