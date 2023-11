OpenAI si sta preparando per la sua prima conferenza degli sviluppatori dove presenterà in anteprima i suoi nuovi strumenti di intelligenza artificiale di ChatGPT.

Ora è trapelato che la società potrebbe presentare un nuovo strumento per la creazione e la gestione di chatbot destinato a chi è abbonato a ChatGPT Plus.

Alcune immagini e video trapelati mostrano quello che dovrebbe essere ChatGPT Builder, uno strumento che apparentemente consente di creare un’intelligenza artificiale specifica per un determinato scopo tramite un prompt del tipo “crea un chatbot che aiuti a generare immagini per nuovi prodotti”.

Lo strumento offrirebbe opzioni per scegliere una lingua, un tono e uno stile di scrittura predefiniti per il bot, inoltre permetterebbe di nominare, descrivere e fornire istruzioni all’IA su cosa può e non può fare.

Gli utenti avrebbero anche modo di caricare file per addestrare in maniera specifica il chatobot e aggiungere azioni personalizzate, inoltre potrebbero dotarlo di capacità come la navigazione sul Web e la generazione di immagini.

Un’apposita finestra di anteprima permetterebbe di testare il bot mentre viene modificato. Ecco un video che mostra lo strumento in azione.

Here is a short video preview of the new ChatGPT Prototype – Gizmo V8.

The feature previously known as "Magic Maker" for creating new GPTs is now called "GPT Builder".

It seems that the "Welcome Message" has been removed, and GPT Builder can now also generate profile pictures… pic.twitter.com/Rfbl8dIXvX

— Tibor Blaho (@btibor91) November 5, 2023