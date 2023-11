La NASA ha annunciato il lancio di un nuovo servizio di streaming chiamato NASA+ che arriverà sulla maggior parte delle principali piattaforme la prossima settimana. Il servizio sarà completamente gratuito e senza pubblicità.

La NASA aveva anticipato il rilascio del suo prossimo servizio di streaming durante l’estate. Con un tweet su X, ieri l’agenzia spaziale ha annunciato che NASA+ sarà disponibile a partire dall’8 novembre.

We launch more than rockets. This month, we launch our new streaming service, NASA+. https://t.co/McWnWOKXSu

No subscription req.

No ads. No cost. Family friendly!

Emmy-winning live shows

Original series

On most major platforms pic.twitter.com/5ffjptumUJ

— NASA (@NASA) November 1, 2023