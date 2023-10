Torniamo ad occuparci delle vicende relative all’assegnazione dei diritti TV per la Serie A di calcio per il quinquennio 2024-2029, che nei giorni scorsi hanno visto trionfare la coppia DAZN e Sky.

In sostanza, per i campionati dal 2024/25 al 2028/29 verrà riproposta la soluzione già adottata nell’attuale triennio: DAZN potrà trasmettere tutte le dieci partite di ogni giornata, tre delle quali verranno trasmesse anche da Sky e (NOW).

Una novità per DAZN dal prossimo anno

Negli ultimi mesi si è parlato molto delle difficoltà di DAZN a convincere gli utenti a stipulare un abbonamento per guardare il campionato di Serie A e ciò non soltanto per i costi ma anche per la diffidenza piuttosto diffusa relativa alla qualità del servizio offerto.

Per quanto riguarda questo specifico ultimo aspetto, dal prossimo anno il colosso dello streaming potrà contare su un’importante novità: a partire da agosto 2024, infatti, avrà la possibilità di trasmettere in chiaro gratuitamente 5 partite a campionato.

Al momento non vi sono dettagli su come verranno scelte le partite né è chiaro se sarà comunque richiesto agli utenti di registrarsi al sito, senza l’obbligo di stipulare uno degli abbonamenti disponibili. Nei prossimi mesi ne sapremo di più.

E sempre a proposito di DAZN, fino a mercoledì 8 novembre 2023 è disponibile una promozione in virtù della quale, attivando il piano Standard o quello Plus, sarà possibile usufruire di 3 mesi gratuiti di Infinity+, con la possibilità così di guardare anche le partite di UEFA Champions League.

Decorso il periodo di abbonamento gratuito, Infinity+ si rinnoverà automaticamente al costo di 7,99 euro al mese (salvo disdetta).

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare dell’offerta del colosso dello streaming sportivo, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

