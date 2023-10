Il Gruppo LEGO ha annunciato oggi il nuovo set destinato ad arricchire la linea Botanics, pensata per un pubblico adulto che vuole mostrare, anche nei piccoli dettagli, la propria passione per i mattoncini colorati. Si chiama LEGO Piantine (10329), arriverà sugli scaffali reali e virtuali tra qualche settimana, giusto in tempo per le feste di Natale.

LEGO Piantine, un set variopinto

Non serve avere il pollice verde per tenere sempre in perfetta salute le piantine LEGO, che rimarranno sempre colorate e pronte a ravvivare l’atmosfera in casa. I nove elementi che costituiscono il nuovo set sono rappresentati singolarmente, ognuno col proprio vaso, così da poter essere posizionati con maggiore facilità senza richiedere troppo spazio.

I designer si sono ispirati a una flora tipica delle zone aride, con piante tropicali e carnivore, un regalo perfetto per chi ama il giardinaggio, e magari non ha il tempo di curare le proprie piante, ma anche per chi ha una passione sfrenata per tutto ciò che è LEGO e non vuole perdere l’occasione di mostrarlo a tutti.

Troviamo piante tipiche della foresta pluviale, come l’albero di giada, l’ossalide triangolare e l’anthurio, ma anche piante carnivore come la venere acchiappamosche, la drosera capensis e la nepenthes, che si nutrono principalmente di insetti (quelle reali ovviamente). E chi ama le piante tipiche dei paesaggi desertici, apprezzerà la presenza di piante grasse, opuntie e mamillarie.

Il set è composto da 758 mattoncini, inclusi quelli necessari alla realizzazione dei vasi color terracotta in cui troveranno posto le piantine. Il set, che fa parte delle linee Botanical e Icons, sarà in vendita sul sito LEGO.com e nei LEGO Store a partire dal primo dicembre, giusti in tempo per le festività natalizie, al prezzo di 49,99 euro.