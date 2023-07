Nelle scorse ore nPerf ha pubblicato i dati delle prestazioni delle connessioni Wi-Fi da fisso degli operatori italiani rilevate negli ultimi 12 mesi: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. È emerso nettamente Sky WiFi come migliore, nonostante si tratti dell’operatore con la percentuale più bassa di test effettuati, il che rende più parziali i risultati dell’analisi. Ciò nonostante i dati dimostrano che non ha rivali né per velocità di download e upload, né per latenza. Ecco tutti i risultati.

Le migliori prestazioni degli operatori per le connessioni Wi-Fi

nPerft è una società che si occupa di raccogliere e misurare la qualità delle connessioni a internet, anche di tipo mobile, una fonte di dati che può essere utile per comprendere meglio la qualità dei servizi offerti dagli operatori telefonici. L’ultima analisi pubblicata riguarda per l’appunto le connessioni a internet tramite il Wi-Fi di casa, soluzione sempre più comune e dalla pandemia da COVID-19 in poi diventato fondamentale per permettere alle persone anche di lavorare da casa.

267.050 è il numero di test accumulati da nPerf da cui emergono i dati in questione, che coprono gli ultimi 12 mesi (dal luglio dello scorso anno a giugno 2023). Come anticipato, questi test sono ripartiti in maniera poco omogenea con Sky WiFi che si prende appena il 5,8% e TIM il 36,5%, con gli altri nel mezzo: Vodafone il 21,2%, Fastweb il 12,9% e WINDTRE il 17,3%. È dunque evidente che, per quanto indicativi delle prestazioni dei singoli operatori, si tratta di un’analisi parziale e quindi in parte relativa.

Comunque, l’operatore che emerge è per l’appunto Sky WiFi, che con distacco ottiene le migliori prestazioni in velocità di download e di upload, la latenza più bassa e i punteggi più notevoli sia in navigazione web che nello streaming su YouTube. Ecco una tabella riepilogativa che pone a confronto i numeri rilevati di tutti e 5 gli operatori analizzati.

Velocità di download

Ma entriamo più nello specifico partendo dalla velocità di download, la cui media italiana è stata di 116 Mb/s. In questo ambito, Sky WiFi ha ottenuto quasi 25 Mb/s in più di velocità rispetto a Vodafone, la seconda classificata, e di circa 45 MB/s di WINDTRE e Fastweb, l’operatore telefonico che ha performato peggio. Questa situazione era un po’ diversa all’inizio del 2023, quando in termini di velocità di download Vodafone era davanti a Sky (e di molto).

Secondo i dati di nPerf, la velocità di connessione a internet di Sky spicca su tutti gli altri operatori fra le 17:00 e le 21:00, mentre il più prestante al mattino (all’1 di notte) è Vodafone come si evince dal grafico sopra.

Latenza, velocità di upload e altri dati

Anche per latenza la connessione a internet di Sky si è rilevata la migliore negli ultimi 12 mesi. Circa 20 ms è il valore più basso registrato da nPerf, inferiore di quasi 3 secondi rispetto al secondo classificato, Fastweb.

Essendo il tempo necessario per inviare e restituire un pacchetto dati fra il proprio terminale (computer, tablet, smartphone, eccetera) e il server utilizzato, la latenza (PInG: Packet Internet Groper) più bassa è e meglio è. In genere si considerano valori mediocri numeri superiori i 200 ms, buoni fra 60 e 30 ms e ottimi se inferiori ai 30 ms, numero che Vodafone supera, seppur di poco.

Per quanto riguarda invece la velocità di upload, la media italiana delle connessioni Wi-Fi è stata di 57 Mb/s. Sky in questi ultimi 12 mesi ha invece fornito una velocità quasi doppia secondo i dati di nPerf, superando quota 100 Mb/s, distaccando notevolmente il secondo operatore classificato, Vodafone, con un 65,53 Mb/s. Il peggiore è stato invece WINDTRE con 47,91 MB/s, mentre TIM e Fastweb sono appena sotto la media italiana, con 51,79 e 53,53 Mb/s, rispettivamente.

Bene Sky anche nei test di streaming Wi-Fi, che per tutti e dodici i mesi ha fornito le prestazioni migliori nello streaming video secondo le analisi di nPerf, mantenendo la migliore percentuale di qualità su YouTube per tutto il periodo dello studio. Ad ogni modo, maggiori informazioni sui dati di nPerf e sulle metodologie di analisi della società per stabilire i migliori operatori che offrono connessioni a Internet in Wi-Fi sono reperibili in questo file PDF.

