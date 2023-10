È il momento di attivare DAZN Standard. Fino al prossimo 22 di ottobre, infatti, l’abbonamento per accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport è disponibile a prezzo più che dimezzato per i primi tre mesi. Si tratta di un’offerta flash che non prevede alcun vincolo di permanenza (il piano in offerta è il mensile senza vincolo annuale). Vediamo i dettagli sulla nuova promozione appena lancia da DAZN.

DAZN in sconto a 19,99 euro al mese: i dettagli dell’offerta

C’è tempo fino a domenica 22 ottobre per attivare DAZN Standard con un prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 3 mesi (anziché 40,99 euro al mese). La promozione in questione rappresenta l’occasione giusta per poter accedere a DAZN a prezzo ridotto, con la possibilità di guardare tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, a partire dalle partite di Serie A (ricordiamo che DAZN ha l’esclusiva per sette partite per turno e la co-esclusiva con Sky delle altre tre).

Sfruttando la promozione è possibile ottenere uno sconto superiore al 50% sul costo dell’abbonamento a DAZN Standard, senza alcun vincolo alla fine del periodo promozionale, quando sarà possibile scegliere se rinnovare l’abbonamento al prezzo pieno (40,99 euro al mese), passare a altre forme di abbonamento (c’è l’annuale a 299 euro una tantum) o anche ad altri piani, come DAZN Plus che include la doppia visione contemporanea anche utilizzando due connessioni differenti.

La promozione è disponibile esclusivamente online ed è attivabile direttamente dal sito ufficiale di DAZN, tramite il link qui di sotto. Come evidenziato in precedenza, c’è tempo fino al prossimo 22 di ottobre per poter accedere a DAZN Standard a prezzo ridotto. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

