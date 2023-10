Terminata la Festa delle Offerte Prime 2023 di Amazon, MediaWorld propone una nuova campagna promozionale ricca di prodotti in offerta. Si chiama “Tutto vero tasso zero” ed è disponibile sia nei negozi fisici che online, sedi presso le quali è possibile acquistare un sacco di prodotti scontati fino al prossimo 25 ottobre 2023. Visto che delle offerte sugli smartphone e sui tablet ce ne siamo già occupati in un articolo dedicato su tuttoandroid.net, qui ci soffermiamo su tutti gli altri prodotti scontati: smartwatch, notebook, TV, cuffie e altro. Partiamo.

“Tutto vero tasso zero”: le migliori offerte di MediaWorld

C’è dunque tempo fino al 25 ottobre 2023 per approfittare degli sconti legati al nuovo volantino di MediaWorld “Tutto vero tasso zero”, un’occasione piuttosto interessante per acquistare diversi prodotti a prezzi ribassati. Come intuibile dal nome stesso della promozione, uno dei vantaggi principali consiste nella possibilità di acquistare i prodotti con finanziamenti a tasso zero (TAN 0% e TAEG 0%) a partire da 199 euro in 20 rate, la prima da pagare a febbraio 2024.

Ciò detto, ecco la nostra selezione delle migliori offerte di MediaWorld disponibili:

Tutte le altre offerte della nuova campagna promozionale di MediaWorld le trovate nel link che segue, offerte che vi ricordiamo essere disponibili fino al 25 ottobre.

Le offerte di “Tutto vero tasso zero” di MediaWorld

