Offerta decisamente interessante quella che vi segnaliamo oggi, relativa a uno sconto su PlayStation 5 Digital, che su Amazon è scontata di ben 50 euro rispetto al prezzo consigliato. La promozione è ovviamente valida fino ad esaurimento scorte per cui se siete interessati vi consigliamo di approfittare immediatamente dello sconto.

Playstation 5 Digital in offerta

Come dicevamo a essere scontata è la versione Digital di PlayStation 5, la versione quindi priva di lettore Blu-Ray. Questo significa che l’installazione dei giochi può avvenire esclusivamente attraverso il PS Store, ma non si tratta di una limitazione particolare visto che tutti i giochi vengono venduti anche in formato digitale.

Per il resto la console non ha alcuna differenza dal punto di vista tecnico, condividendo quindi la stessa scheda tecnica della “sorella” dotata di lettore ottico. Ritroviamo quindi il processore AMD Ryzen Zen2 a 8 core che funziona a 3,5 GHz, grafica AMD RDNA 2.0, 16 GB di RAM di tipo LDPPR6 e un SSD da 8225 GB, sufficiente per memorizzare i vostri giochi preferiti e gli eventuali aggiornamenti.

Sony Playstation 5 Digital ha anche il vantaggio di essere leggermente più piccola e leggera, proprio grazie all’assenza del lettore blu-ray, quindi se lo spazio a vostra disposizione è poco questa potrebbe essere una soluzione valida. Ovviamente anche il prezzo è inferiore e con la nuova promozione di Amazon diventa ancora più interessante.

Attualmente infatti potete portarvi a casa Sony PS5 Digital Edition a soli 399,99 euro invece dei 449,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Potete completare l’acquisto utilizzando il link sottostante.

Acquista Sony PS5 Digital Edition a 399,99 euro su Amazon