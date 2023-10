Nella giornata di oggi, 11 ottobre 2023, è arrivato un importante annuncio da parte di PlayStation: già a partire da questo mese, sarà disponibile per gli utenti PlayStation Plus Premium il nuovo servizio di streaming nel cloud di PS5, comprensivo di alcuni titoli per PS5, così come di Versioni di prova dei giochi e acquisti su PS Store.

Qualche dettaglio sul servizio di streaming nel cloud di PS5

Come comunicato in sede di annuncio, nel corso del mese di ottobre 2023 verrà reso ufficialmente disponibile lo streaming nel cloud di PS5 per i membri di PlayStation Plus Premium. L’accesso al servizio permetterà di fruire dei titoli digitali PS5 supportati nel catalogo dei giochi di PlayStation Plus, delle Versioni di prova dei giochi e dei titoli supportati nella raccolta di giochi PS5 di proprietà dei membri di PlayStation Plus Premium.

PlayStation ha reso subito chiara la volontà di ampliare progressivamente il catalogo di titoli disponibili attraverso il nuovo servizio. Ecco come è stata riassunta ufficialmente l’offerta del servizio di streaming nel cloud di PS5:

I migliori successi di PS5 dal catalogo dei giochi di PlayStation Plus*, tra cui Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11, e Saints Row IV

Versioni di prova dei giochi* per i titoli PS5, come Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt e The Calisto Protocol

Ulteriori titoli digitali PS5 che i membri di PlayStation Plus Premium possiedono e che saranno disponibili per lo streaming, inclusi Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys e Fortnite.

Per gli esempi citati e altri titoli, dunque, sarà presto possibile optare per il download o, in alternativa, per lo streaming nel cloud.

In aggiunta a questo, la sottoscrizione del servizio in oggetto permetterà di avere accesso ad una serie di funzioni dedicate, ecco le più importanti:

Disponibilità per lo streaming di PS5 dei contenuti scaricabili e degli acquisti di gioco , compresi DLC e componenti aggiuntivi (come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili).

, compresi DLC e componenti aggiuntivi (come avviene per gli acquisti nei giochi scaricabili). Opzioni per l’alta risoluzione: 4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR.

4K, 1440p, 1080p e 720p, con 60 FPS e uscita SDR o HDR. Audio ottimizzato: supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1.

supporto per tutte le capacità audio di PS5, incluso Tempest 3D Audiotech, 5.1 e 7.1. Possibilità di acquisire istantanee della schermata e registrare fino a 3 minuti di video, che verranno scaricati nella galleria multimediale di PS5 e saranno disponibili anche nella galleria multimediale su PS App.

In sede di annuncio, il team di PlayStation ha reso noti i piani di rilascio del nuovo servizio di streming nel cloud, che — per la quantità di risorse che chiama in causa — renderà necessario un percorso di lancio graduale, con date di uscita differenziate a livello geografico. Ecco le date da cerchiare in rosso:

Giappone – 17 ottobre

Europa – 23 ottobre

Nord America – 30 ottobre

È opportuno ricordare che lo streaming nel cloud tramite PlayStation Plus Premium è attualmente disponibile nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Cipro, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti.

Badate bene che per la fase di lancio iniziale il servizio di streaming nel cloud di PS5 sarà disponibile solo ed esclusivamente per la console PS5. Allo stato attuale, il produttore non ha reso note altre informazioni sulla futura espansione del servizio.

Che cosa pensate di questa novità? Reputate lo streaming nel cloud importante per la vostra esperienza di gioco con PS5? Ditecelo nei commenti.

