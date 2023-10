Come accade spesso, il Gruppo LEGO si appresta a ritirare dal mercato numerosi set, molti dei quali hanno fatto la storia della compagnia negli ultimi anni. Set enormi come quello dedicato al Colosseo, con oltre 9.000 pezzi, set dedicati ad eventi storici come il lander dell’Apollo 11, edifici modulari e diversi set della serie Ideas.

Sono oltre 300 in tutto che nel corso delle prossime settimane andranno a esaurimento sullo store online LEGO per non essere più riassortiti. Ultima occasione dunque per portarsi a casa dei set storici, destinati inoltre ad accrescere il proprio valore nel tempo, visto che non sarà più possibile acquistarli dai canali ufficiali.

Casca quindi a fagiolo l’attuale promozione attiva sul sito LEGO, valida fino al 15 ottobre, che permette di ottenere doppi punti per il programma LEGO Insiders. Tradotto in soldoni significa un risparmio del 10% sul prezzo di acquisto, visto che i punti acquisiti potranno essere utilizzati per riscattare buoni sconto da utilizzare sugli acquisti futuri.

E in queste ore sono previsti anche due omaggi, il Pack Add-On VIP di Halloween per acquisti superiori ai 50 euro, riservato agli iscritti al programma Insiders, e il set Pirata Spaventoso per chi effettua acquisti superiori a 100 euro. Occasione d’oro quindi per avere un maggiore risparmio e portarsi a casa un paio di omaggi che potranno tornare molto utili, sia a chi ama personalizzare i propri set in occasione di Halloween, sia agli amanti della linea LEGO Pirates, che sta lentamente tornando in auge.

Vediamo allora alcune delle offerte più interessanti legate sia ai set prossimi al ritiro sia alle novità disponibili in questi giorni, insieme ad alcuni set che sono scontati fino al 40%. L’importante è che siate iscritti al programma Insiders, gratuito e senza alcun impegno per l’utente, che permette di accumulare punti a ogni acquisto e accedere alle anteprime dei set più esclusivi.

Set LEGO prossimi al ritiro

L’elenco completo dei set prossimi al ritiro dal mercato è consultabile a questo indirizzo.

Set LEGO in promozione

Qui invece trovate la lista completa dei set in promozione.

Novità LEGO