Si avvicina alla fine la Festa delle Offerte Prime di Amazon, che fino alle 23:59 di oggi sconta decine di migliaia di prodotti presenti sul proprio catalogo. Tra questi trovano posto anche un paio di cavi USB-C targati Baseus, ideali ad esempio per chi ha appena acquistato un iPhone 15 o per chi vole semplicemente arricchire la propria dotazione di cavi e semplificare la ricarica di smartphone e tablet.

Doppio sconto Baseus

Oltre allo sconto applicato per la Festa delle Offerte Prime (potete seguire le migliori offerte sul nostro canale Telegram) è attivo anche un coupon del 20% che abbassa ulteriormente il prezzo dei due cavi. Entrambi i cavi hanno una lunghezza di 1 metro, perfetti quindi per la scrivania o da portare in viaggio per poter ricaricare ovunque i propri dispositivi e supportano una potenza massima di 100 watt, risultando quindi compatibili anche con gli smartphone più recenti e performanti dal punto di vista della ricarica rapida.

I cavi sono certificati per l’utilizzo con alimentatori compatibili con Power Delivery 3.0 e con lo standard Quick Charge 5.0, e possono caricare anche i più recenti MacBook alla massima velocità, risultando di fatto universali. Il chip presente nei connettori regola in maniera intelligente corrente e tensione, per evitare qualsiasi problema sul fronte della sicurezza.

Le tecniche utilizzate per la saldatura dei connettori e i materiali impiegati garantiscono una notevole durabilità, soprattutto se confrontati con modelli più economici. A seguire i link per acquistare i due cavi su Amazon. Ricordatevi di spuntare la casella relativa al coupon per ottenere un ulteriore sconto del 20%:

