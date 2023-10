Il governatore della California ha approvato la legge SB 244 relativa al Right to Repair Act che ha l’obiettivo di rendere più semplice per i consumatori riparare i loro dispositivi in autonomia o tramite centri di riparazione indipendenti.

La legge sul diritto alla riparazione stabilisce che i produttori devono rendere disponibili strumenti, parti, software e documentazione adeguati per sette anni dopo la produzione per i dispositivi con un prezzo superiore a 100 dollari, mentre per gli altri l’obbligo è di tre anni.

La senatrice dello stato della California Susan Eggman ha sponsorizzato il disegno di legge e in una dichiarazione pubblicata dal California Public Interest Research Group si è dichiarata entusiasta, poiché ritiene che si tratta di un disegno di legge basato sul buon senso che aiuterà i piccoli centri di riparazione, tutelando maggiormente i consumatori e l’ambiente.

Il diritto alla riparazione punta a diventare un obbligo negli USA

La California è una delle economie più grandi del mondo e ospita realtà del calibro di Apple e Google. Questo disegno di legge sponsorizzato anche da iFixit potrebbe rendere più semplice riparare i propri dispositivi anche nel resto degli Stati Uniti. La legge è più severa di alcune delle precedenti versioni e punta a diventare un obbligo negli USA.