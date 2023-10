Nella giornata di oggi, Qualcomm ha annunciato il nome della sua nuova generazione di piattaforme di calcolo (chip composti da CPU, GPU e NPU) per il settore dei computer: Qualcomm Snapdragon X. A parte il nome, si sa ben poco perché l’azienda ne ha parlato in maniera piuttosto vaga rimandando novità più concrete per il prossimo anno, momento in cui questa nuova serie di piattaforme basate sulle CPU Qualcomm Oryon, arriveranno sul mercato.

Direzione Windows on ARM con la nuova serie Qualcomm Snapdragon X

È il nome della prossima serie delle piattaforme di Qualcomm destinate al settore dei computer, un nome che mira a fare un po’ più di chiarezza nella gamma dell’azienda, al pari di quanto già accaduto nel settore degli smartphone quasi due anni fa.

Qualcomm Snapdragon X arriverà il prossimo anno in varie declinazioni, tutte basate sulle CPU Qualcomm Oryon (core ARM personalizzati) di derivazione Nuvia, un’azienda acquisita da Qualcomm a gennaio 2021. I primi dettagli di questa nuova tecnologia trapelarono quasi un anno fa in occasione dello Snapdragon Summit 2022, ma ancora oggi si sa ben poco, se non che dovrebbe permettere a Qualcomm di realizzare piattaforme che, oltre a garantire maggiore autonomia da ARM, potenzialmente potrebbero portare l’azienda a proporre sul mercato dei PC qualcosa di valido e alternativo ad Apple Silicon M1 e Silicon M2.

“Sfruttando la CPU Qualcomm Oryon, Snapdragon X garantirà un grande miglioramento nelle prestazioni e nell’efficienza energetica, in combinazione con l’NPU, e offrirà esperienze utente in linea con la nuova era dell’intelligenza artificiale generativa” ha riportato Qualcomm nel comunicato stampa relativo, dal quale emerge tuttavia poco altro di concreto, a parte la promessa di nuovi loghi e badge specifici per questa nuova serie di prodotti.

Per saperne di più, per conoscere declinazioni, prestazioni e tutti gli altri dettagli sulla serie Qualcomm Snapdragon X, l’azienda invita a seguire lo Snapdragon Summit 2023, evento che seguiremo insieme in programma dal 24 al 26 ottobre.

